César Sánchez: «El presidente del Gobierno vino al 9 d´Octubre a mentir a los valencianos»

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, del PP, criticó ayer la presencia en València del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, con motivo de la festividad del 9 d'Octubre. «Vino a mentir a los valencianos y a no dejar ningún compromiso en la Comunidad Valenciana», se quejó. «Desde las instituciones esperábamos más de su discurso, que nos ha parecido vacío, sin compromisos y en el que no ha puesto de manifiesto inversiones relevantes e importantes para la Comunidad», explicó el dirigente provincial en una nota.

Además, agregó que, a su juicio, Pedro Sánchez «no asume el compromiso que anteriormente había suscrito y, por tanto, ha mentido a los valencianos en materia de financiación». También cree que «podía haberse evitado esta visita y el gasto del avión Falcon que le trajo». El titular de la Diputación insistió: «Lo que queremos es transparencia y si Pedro Sánchez y Ximo Puig han llegado a algún tipo de acuerdo para contribuir a la inestabilidad del país y a seguir dando cancha a los independentistas catalanes para que campen a sus anchas en la Comunidad Valenciana partidos como Compromís, queremos saberlo».

En esta línea, enfatizó: «Tenemos un presidente del Gobierno que ha abandonado y mentido a los valencianos y tenemos un Consell, con Puig y Oltra a la cabeza, que ha abandonado a la provincia de Alicante, donde las listas de espera, los barracones o la eliminación del Servicio de Oncología del Hospital de Sant Joan d'Alacant están a la orden del día». César Sánchez también ha recordado que, después de tres años de legislatura, Ximo Puig no ha visitado el Palacio de la Diputación de Alicante, que representa a los 141 municipios de la provincia. «En numerosas ocasiones se le ha invitado para que viniese a la Diputación y aún no lo ha hecho. Pero me preocupa más que el dinero de València no venga a Alicante y que nos quiten infraestructuras, inversiones y servicios para desviar dinero a una televisión que no ve nadie y que es réplica de TV3», dijo sobre À Punt.