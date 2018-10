La corrupción preocupa menos mientras el caso catalán se dispara

El paro, la educación, la sanidad, la sequía e incluso la corrupción son los asuntos que más preocupan a los ciudadanos de la Comunidad, aunque menos que hace un año. Por contra, la crisis catalana, la llegada de inmigrantes, el conflicto lingüístico y la igualdad repuntan de manera clara. Es el panorama social en los meses previos a las elecciones autonómicas, según el último barómetro de Invest Group para INFORMACIÓN y Levante-EMV.El paro, la educación, la sanidad, la sequía e incluso la corrupción son los asuntos que más preocupan a los ciudadanos de la Comunidad, aunque menos que hace un año. Por contra, la crisis catalana, la llegada de inmigrantes, el conflicto lingüístico y la igualdad repuntan de manera clara. Es el panorama social en los meses previos a las elecciones autonómicas, según el último barómetro de Invest Group para INFORMACIÓN y Levante-EMV.



La encuesta de Invest Group para INFORMACIÓN y Levante-EMV presenta un nuevo paradigma de inquietudes para el final de legislatura, cuando se cuece el puchero de emociones, simpatías y opiniones del que saldrá el próximo resultado electoral. El resumen es que la corrupción preocupa bastante menos que en el pasado y, en cambio, la llegada de inmigrantes y la independencia de Cataluña crecen con fuerza como quebraderos de cabeza para la ciudadanía. Para el sondeo se han realizado 900 entrevistas telefónicas en las tres provincias entre el 21 y el 28 de septiembre. El margen de error es del ± 3,33 %.







La agenda autonómica avanza

El adelanto electoral







El caso de À Punt

¿Qué piensan los valencianos de À Punt?







Lo que no es sorpresa es que. Nada nuevo bajo el sol en la España de las mayores tasas de desempleo de la eurozona solo por detrás de Grecia. Es lo mismo que revela cada entrega del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sin embargo, la tendencia es decreciente, en coincidencia con la evolución general de las cifras del paro. Hace dos años, el 81,9 % de los valencianos expresaba que este era su principal dolor de cabeza. En la actualidad, la proporción ha bajado al 76,4 %.La preocupación por la, los otros asuntos estrella en cada barómetro, también retrocede.Es especialmente significativa la caída de la corrupción. En octubre de 2016 era la segunda preocupación de los valencianos, ya que el 65 % lo manifestaba así. Hoy, casi veinte puntos menos.El estallido de operaciones policiales contra la corrupción parece que ha pasado (alguna surge todavía), y el objetivo se ha trasladado a los tribunales y las prisiones. Un dato relevante es que el porcentaje es considerablemente más elevado en Alicante (51 %) que en las otras dos provincias.Elen la relación de los quebraderos de cabeza (del 57,2 % al 43,3 %) da a entender asimismo que la política educativa desplegada por el Consell, cuestionada en varias resoluciones judiciales, no es tan problemática como los principales grupos de la oposición (PP y Ciudadanos) exponen. Al menos, la mayoría de los encuestados no la considera así.Si unas preocupaciones bajan, consecuentemente otras suben. La llegada deregistra el incremento más importante. Hace un año destacaba este hecho el 18,2 % de los encuestados; hoy el porcentaje se eleva hasta el 37,7 %. En el margen de estos doce meses se ha producido la mediática llegada del barco «Aquarius» al puerto de València con más de 600 personas, al tiempo que la política de inmigración se ha convertido en tema clave en Europa y materia llamativa de portadas de prensa.Está por ver si los datos del sondeo son indicio de que el discurso de la extrema derecha italiana, húngara, francesa o alemana en favor del cierre de fronteras cala también en la sociedad de la Comunidad Valenciana.Eles otra preocupación que crece considerablemente. Uno de cada tres habitantes del territorio autonómica (31,8 %) la cita entre sus principales inquietudes. Hace un año, cuando el referéndum del 1-O estaba en preparación (en ese periodo se realizó el trabajo de campo), la cuestión independentista inquietaba al 19,8 %.La encuesta permite comprobar asimismo que la estrategia de gota malaya del Consell sobre la agenda valenciana tiene algún fruto. La financiación autonómica y el corredor mediterráneo progresan entre las preocupaciones de la Comunidad.También aparece laentre las primeras quince preocupaciones. El 10,2 % de los entrevistados la señala.Elprogresa asimismo en la lista de inquietudes: del puesto decimotercero al noveno y de un índice. Puede interpretarse como que los mensajes de PP y Ciudadanos sobre un hipotético adoctrinamiento catalanista en las aulas han tenido cierta recepción en la ciudadanía., por otra parte,en el cuadro de preocupaciones: del séptimo puesto pasa al decimotercero al caer del 15 % al 8,3 %.Al último puesto de la lista se incorpora un dolor de cabeza de los de la sociedad digital: el, que engloba las nuevasde pasajeros (Uber o Cabify) o las de. En todo caso, solo el 1,3 % declara preocupación por este fenómeno.Al mismo tiempo, la, epígrafe que sí aparecía en el último barómetro, de hace un año, desaparece del listado actual.La televisión de À Punt lleva apenas cuatro meses en la vida de los ciudadanos. El resultado del último barómetro de otoño de Invest Group paray Levante-EMV revela que a la ciudadanía le está costando reengancharse a la nueva televisión pública autonómica. Así,La nueva cadena, heredera del difunto Canal 9, inició su andadura el pasado 10 de junio después de seis semanas de emisiones en pruebas. Lo hizo con una parrilla ya completa, si bien con los informativos a medio gas (ha sido en septiembre cuando han aumentado su espacio en la programación).Cuatro meses después, el dato positivo es que el 6 % de los valencianos afirma que ve À Punt todos los días y el 4,1 % casi todos los días. Por contra, el 57 % (más de la mitad) dice que no la ve nunca. Entre los que sí han visto el canal en alguna ocasión, el 23,2 % señala que los programas son interesantes o muy interesantes. Al 29,7 %, los espacios vistos les interesan poco o nada.Los datos cobran relevancia especial en una semana en que el ente público está en el centro de la polémica por el rechazo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig , al proyecto de, que incluye un(de 55 a 69 millones).La nueva televisión no ha ofrecido aún datos oficiales de su penetración social. Los primeros índices de audiencia se conocerán el próximo día 11, afirmó esta semana la director general de À Punt, Empar Marco. De momento, Ciudadanos ha difundido un dato extraoficial, que situaría en el 0,6 % la audiencia de la nueva cadena. Los responsables del ente público han destacado en alguna ocasión la dificultad de abrirse hueco en el atomizado panorama televisivo actual, al que se ha unido la pujanza de las plataformas de contenidos audiovisuales a la carta.La encuesta señala asimismo que la oferta de À Punt es. La franja de las personas entre 18 y 24 años es aquella en la que la respuesta de no haber visto nunca el canal obtiene un resultado menor, aunque elevado a pesar de todo: 48,1 %.En el extremo contrario, el 69,8 % de los mayores de 64 años (un grupo de edad donde el consumo televisivo se rige aún por los criterios tradicionales) afirma no haber pulsado nunca el mando a distancia para poner À Punt. Los encuestados de Alicante son los que declaran en mayor proporción no haber tenido contacto alguno con la nueva televisión: un 70,3 %.