El 57 % de los valencianos no ha visto nunca À Punt

La televisión de À Punt lleva apenas cuatro meses en la vida de los valencianos. El resultado del último barómetro de otoño de Invest Group para Levante-EMV e Información revela que a la ciudadanía le está costando reengancharse a la nueva televisión pública autonómica. Así, el 57 % de los encuestados asegura no haber visto nunca À Punt.



La nueva cadena, heredera del difunto Canal 9, inició su andadura el pasado 10 de junio después de seis semanas de emisiones en pruebas. Lo hizo con una parrilla ya completa, si bien con los informativos a medio gas (ha sido en septiembre cuando han aumentado su espacio en la programación).



Cuatro meses después, el dato positivo es que el 6 % de los valencianos afirma que ve À Punt todos los días y el 4,1 % casi todos los días. Por contra, el 57 % (más de la mitad) dice que no la ve nunca. Entre los que sí han visto el canal en alguna ocasión, el 23,2 % señala que los programas son interesantes o muy interesantes. Al 29,7 %, los espacios vistos les interesan poco o nada.





¿Qué piensan los valencianos de À Punt?

Los datos cobran relevancia especial en una semana en que el ente público está en el centro de la polémica por el rechazo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig , al proyecto de presupuestos para 2019 de la radiotelevisión, que incluye un aumento de(de 55 a 69 millones).La nueva televisión no ha ofrecido aún datos oficiales de su penetración social. Los primeros índices de audiencia se conocerán el próximo día 11, afirmó esta semana la director general de À Punt, Empar Marco. De momento, Ciudadanos ha difundido u n dato extraoficial, que situaría en el 0,6 % la audiencia de la nueva cadena. Los responsables del ente público han destacado en alguna ocasión la dificultad de abrirse hueco en el atomizado panorama televisivo actual, al que se ha unido la pujanza de las plataformas de contenidos audiovisuales a la carta.La encuesta señala asimismo que la oferta de À Punt es más atractiva para la población joven. La franja de las personas entre 18 y 24 años es aquella en la que la respuesta de no haber visto nunca el canal obtiene un resultado menor, aunque elevado a pesar de todo: 48,1 %. En el extremo contrario, el 69,8 % de los mayores de 64 años (un grupo de edad donde el consumo televisivo se rige aún por los criterios tradicionales) afirma no haber pulsado nunca el mando a distancia para poner À Punt. Los encuestados de Alicante son los que declaran en mayor proporción no haber tenido contacto alguno con la nueva televisión: un 70,3 %.