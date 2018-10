Los nuevos presupuestos de À Punt abren otra brecha entre los socios del Consell del Botànic

Nueva crisis a la vista en el Consell del Botànic y en esta ocasión con algo tan delicado como la nueva radiotelevisión valenciana. El departamento de Hacienda, que dirige Vicent Soler, tiene ya encima de la mesa el anteproyecto de los presupuestos para 2019 de À Punt, pero también la directriz directa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de no autorizar «un euro más» a lo que en su día quedó comprometido en el contrato programa: 55 millones de euros. Las cuentas de la radiotelevisión pública valenciana, aprobadas hace una semana por el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicación (CVMC) con el único voto en contra del representante del PP, ascienden a 69 millones de euros, lo implica un incremento superior al 20 % que Presidencia no está dispuesta a aceptar. Lo dijo públicamente hace unos días el presidente Ximo Puig y así se lo ha trasladado al departamento de Hacienda, que hereda una auténtica patata caliente.

En primer lugar, Compromís, socio de gobierno, no ha fijado todavía su postura y podría perfectamente apretar para que la tele vea incrementado su presupuesto. De otro lado, las cuentas de À Punt, como del resto del sector público, deben ir a las Cortes, donde los votos de Podemos, socio externo del Consell, son fundamentales. Este grupo parlamentario, que lideró la iniciativa para la reapertura del servicio público de radiotelevisión, apoya, en principio, la propuesta de incremento presupuestario. La división en el tripartito ya se ha visto estos días respecto a qué hacer con la exigencia legal introducida recientemente para que el gasto en personal en la televisión no suponga como máximo el tercio del presupuesto. Este tope es la columna vertebral de un presupuesto que crece condicionado por la partida de personal. Así, el Consejo Rector aprobó unas cuentas de casi 70 millones, de los cuales 23 millones son para pagar a las 454 personas que en la actualidad trabajan, bien para el Consejo Rector, bien para la SA de Mitjans de Comunicació (tele y radio).

La firme decisión de Puig de no permitir el incremento presupuesto aboca a una situación complicada a la hora de abordar el ajuste. Si el gasto en personal no se toca, el tijeretazo deberá centrarse en el resto de capítulos, principalmente en producción e inversiones, pero necesariamente las Cortes deberán rectificar y modificar de nuevo la ley para da una moratoria a la limitación del gasto en personal. La otra opción es la rescisión de contratos ya formalizados con contenidos, una vía que algunas fuentes de la Generalitat no descartaban.