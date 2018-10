Los diputados autonómicos se suben el sueldo un 1,75%, igual que los funcionarios y el Consell

Las Cortes Valencianas aprobaron ayer en la Comisión de Gobierno Interior, un órgano parlamentario que suele tomar sus acuerdos de forma discreta, aumentar el sueldo de los diputados de forma global hasta un 1,75%, el mismo incremento que han registrado los funcionarios. La iniciativa la propuso el PSPV y ha contado con el respaldo de Ciudadanos y Compromís, mientras que Podemos y PP se han desmarcado. La subida es retroactiva desde el pasado 1 de enero de 2018 y se incrementa un 0,25% más desde julio, por lo que la subida global al final es la citada del 1,75%.

En esencia los diputados equiparan sus sueldos a los de funcionarios y gobierno autonómico, que también se subieron ese porcentaje igual que han hecho otros parlamentos autonómicos para igualarse a la que han registrado los empleados públicos desde la aprobación del último presupueto del Estado. Pero lo llamativo de la subida en las Cortes es que se ha producido en una comisión cerrada a la que los periodistas no tienen acceso, por lo que evidencia que a los grupos no les interesaba que esta cuestión se hiciera pública. Según ha sabido INFORMACIÓN, la propuesta ha partido del síndic de PSPV, Manolo Mata, que ha considerado que si el Rey Felipe VI se sube el sueldo un 1,5%, igual que el Congreso, el Gobierno de España y el de la Generalitat o los funcionarios de las Cortes, no tiene sentido que no lo hagan los diputados autonómicos. Uno de los que se ha opuesto es el síndic de Podemos, Antonio Estañ, que sostiene que su partido ya votó en los últimos presupuestos de la Generalitat contra un aumento de sueldo de altos cargos y porque los diputados cobran de media unos cuatro mil euros, por lo que considera que lo que deberían hacer es acercar esos sueldos a lo que cobra la ciudadanía.



Coherencia del PP

Mientras desde el PP aseguran que votan en contra por coherencia ya que también se opusieron a la subida de los sueldos de los altos cargos de la Generalitat. Desde Compromís destacaron que el PP ha votado en contra de la subida porque la mayoría de sus diputados, especialmente los que forman parte de la dirección del partido, ya renunciaron a la exclusiva de las Cortes Valencianas para poder cobrar sobresueldos por otras vías, algunos con unas retribuciones muy importantes. En el caso de Podemos sus diputados perciben un salario que está vinculado al mínimo interprofesional (cobran tres veces el salario mínimo) por lo que los parlamentarios morados han visto subir su sueldo ya que el salario medio también se habría incrementado.