Puig pedirá a Pedro Sánchez el 11 por ciento de las inversiones del Presupuesto

El president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, demandará mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibir en los presupuestos de 2019 entre el 10 y el 11 por ciento de las inversiones.

En declaraciones a los periodistas en Benidorm, donde ha asistido a una jornada sobre el Trabajo Decente organizado por UGT, el president valenciano se ha referido a la reunión prevista para mañana con el jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa, y ha señalado que a medio plazo "la respuesta" a la actual infrafinanciación es sustituir el modelo, "pero a corto son medidas transitorias hasta que llegue el cambio".

"Yo voy a proponerle que en los presupuestos 2019 tenga en cuenta la Comunitat Valenciana y que la inversión esté en torno al 10-11 por ciento, que es nuestra población", ha dicho antes de señalar sobre la deuda que se deben buscar "herramientas para que el autogobierno sea efectivo".

De esta manera, ha argumentado, se precisa de "una respuesta" frente a los 46.000 millones de deuda de la Comunitat ya que esta cuantía impide tener "capacidad para dar cobertura a nuestras competencias".

Puig ha puesto de manifiesto que defiende "un modelo de financiación no estrictamente valenciano" sino en el que "todos en España tengan igualdad", y ha proseguido que actualmente "hay un problema porque no existe igualdad entre los ciudadanos a la hora de percibir servicios públicos por no haber una financiación adecuada".

"Está explicitado que la valenciana es la peor financiada de España", ha recalcado el president.

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado que tiene "esperanzas" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atienda las peticiones "justas y necesarias" que le va a trasladar el president de la Generalitat, Ximo Puig. Ha asegurado que además de asuntos "troncales" como la infrafinanciación, la regularización de la deuda, la falta de inversión, la fiscalidad o el pacto del agua, Puig también pondrá sobre la mesa temas como la cofinanciación de la dependencia, la homologación del personal sanitario de servicios sociales o una política común de atención a la infancia no acompañada que llega a España.

"Expectativas, todas y esperanzas, muchas también. La reunión entre el presidente de la Generalitat y el presidente del Gobierno de España es importantísima. Mañana llevará propuestas que desde las diferentes consellerias hemos realizado", ha explicado Oltra.

En concreto, se ha referido a la petición de una financiación "justa", una reivindicación "unánime de todo el pueblo valenciano", y a una regularización de la deuda debida a la infrafinanciación.

"La parte de la deuda que no se ha producido por el despilfarro y la corrupción sino que se debe a infrafinanciación. Es importantísimo que pase a la Administración General del Estado porque no es un problema de la Comunitat Valenciana", ha señalado.

Oltra ha hecho hincapié en que la valenciana es la comunidad "que menos gasto (por habitante) tiene de toda España, por debajo de la media y por tanto, no es un problema de gasto sino de ingresos, y eso no aumenta el déficit de España porque está todo integrado y para nosotros sería aligerar".

Ha indicado que "no puede ser que la Comunitat Valenciana siempre sea la última en inversiones" y ha reclamado unas "inversiones justas en arreglo a nuestro peso poblacional y a nuestras necesidades y nuestro peso económico y lo que representamos en el PIB en el arco mediterráneo".

"Queremos hablar de fiscalidad, del pacto del agua, en definitiva de unos temas troncales imprescindibles para los valencianos y que forman parte de esa agenda política prioritaria", ha añadido.

En el ámbito social quieren trasladar a Sánchez la necesidad de que el Administración General del Estado financie el 50 % de la atención a la dependencia como marca la Ley de Autonomía Personal, y que la cuidadoras, en su mayoría mujeres, que dejaron su trabajo para cuidar a sus familiares, vuelvan a cotizar a la Seguridad Social.

"Hemos de tener una política común en lo que se refiere a la atención a la infancia no acompañada que llega a nuestro país huyendo de situaciones de guerra, de persecución y situaciones terribles en sus países", ha agregado y ha reclamado que el personal sanitario que trabaja en servicios sociales sea homologado como el resto del personal sanitario dedicado a la sanidad "y tengan el prestigio" de la Sanidad o la Educación.

"Tengo la esperanza en que el presidente Pedro Sánchez atienda estas peticiones justas, necesarias y que nos colocarían como al resto de ciudadanos de España. No queremos ser más que ninguno, pero estamos hartos de ser siempre los últimos de todo y no queremos ser ciudadanos españoles de segunda", ha concluido.