Oltra y Bravo vuelven a enfrentarse por las competencias en violencia machista

Todos los casos de violencia de género son un fracaso de la sociedad en su conjunto, pero cuando la víctima denuncia y pone su vida en manos de la Justicia como hizo en noviembre la mujer asesinada en Elda mientras recogía a su hijo del colegio o la madre de Castelló que pidió sin éxito proteger a sus dos hijas pequeñas, puede afirmarse sin poner paños calientes que el sistema judicial ha fracasado.

Así, lo admitió ayer la titular de Justicia, Gabriela Bravo, al ser preguntada sobre el caso del parricidio de Castelló durante un desayuno informativo para dar a conocer el informe para la revisión de los protocolos de actuación institucional en materia de valoración de riesgos en caso de violencia de género.

Precisamente, la comparecencia de Bravo volvió ayer a molestar a la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, que afeó a su compañera que no la hubiera informado previamente ni presentado la propuesta en el marco del pacto contra violencia de género. «Si comparte el proyecto seguramente podré opinar», dijo, lo que deja entrever nuevas discrepancias entre ambas en una cuestión que ya provocó tensión este verano cuando Bravo presentó su iniciativa de oficina contra la violencia de género junto a la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, sin que la vicepresidenta tuviera conocimiento. La reacción de Oltra fue la de acusar a la consellera de invadir sus competencias.

Ayer, la vicepresidenta, al ser preguntada por la propuesta para crear jefaturas especializadas en violencia de género en las tres provincias, respondió que era un tema interesante para hablarlo dentro del marco del Pacto valenciano contra la violencia de género y machista que se reunió hace 15 días en Alicante.

«Hubiera estado bien conocer este proyecto, pero supongo que no lo tendría perfilado aún, esperaré un poco a saber cuál es la propuesta y en qué se concreta, dado que yo presido la comisión interdepartamental de violencia de género de la Generalitat. Supongo que en breve nos lo explicará la consellera a la resta de departamentos y a quien preside esa comisión», dijo.

Jurisdicción especial

Bravo consideró una cuestión capital la creación de una jurisdicción especial para la violencia de género a la manera que existe para menores o delitos económicos. Rechazó los juzgados mixtos (que ven violencia de género y otros casos) y admitió que en estos la sobrecarga de trabajo es tal que crea una justicia «de primera y otra de segundo». La otra gran clave es la formación especializada para todos los operadores y que Bravo quiere hacer obligatoria para el personal de Justicia.

Una de las conclusiones principales del documento es que una de las herramientas al alcance de los juzgados para valorar el riesgo de la víctima (los informes que realizan los médicos forenses) está infrautilizada hasta el punto de que en 2017 no se utilizó ni una sola vez.

Potenciar estas unidades de valoración es una de las medidas planteadas en el informe y asumidas por la consellera Bravo. La conselleria anunció más medios, pero también un cambio en el método de trabajo, de tal manera que un forense «en cuanto sea requerido» por el órgano judicial deberá presentarse «de forma inmediata». Así, harán guardias de 24 horas.

El grupo de trabajo, constituido por personal especializado de la Fiscalía, la judicatura y policial, hace un diagnóstico de la situación y trata de discernir por qué estos informes de valoración de riesgo (complementarios a los que elabora la policía cuando recoge la denuncia, el conocido como test VioGén) no se utilizan: ningún informe solicitado en 2017 y sólo 19 en València en lo que va de año.

Los expertos concluyen que los operadores jurídicos (magistratura, fiscalía, abogacía) consideran que es suficiente con la valoración policial a pesar de que «su función es la valoración de la peligrosidad del agresor y no la valoración de la vulnerabilidad de la víctima». La falta de recursos y la descoordinación es otra de las razones, de ahí que para que «la falta de medios no sea excusa», Bravo potenciará estas unidades que tienen su estructura en València y Alicante, pero todavía no en Castelló. En esta provincia no se creó porque el Instituto de Medicina Legal no lo solicitó.

Bravo avanzó que incluirá en los presupuestos una partida para mejorar la estructura con las creación de unidades de valoración comarcal. También quiere crear la figura del criminólogo para detectar la peligrosidad del denunciado. El grupo de trabajo ha hallado otras grietas, cómo deficiencias en el Código Penal y déficits en la aplicación del estatuto de la víctima. Aunque les garantiza ser asistidas desde el primer momento, en la práctica incluso a veces no se llama a los letrados.