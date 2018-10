La directora de À Punt defiende su petición de más presupuesto: «Somos un servicio tan necesario como Sanidad o Educación»

La directora general de la Sociedad Valenciana de Medios de Comunicación, Empar Marco, indicó ayer que si À Punt, la nueva radiotelevisión pública valenciana, se queda en 2019 con su actual presupuesto de 55 millones de euros, en lugar de aproximarse a los cerca de 69 que plantea el anteproyecto aprobado por el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), se tendrían que «recortar» algunas iniciativas puestas ya en marcha. Asimismo, ha estimado que un presupuesto de 55 millones para gestionar y mantener un servicio público de calidad y con los contenidos que se pretenden «es muy justo», por lo que ha reiterado que se requieren más recursos. A su vez, Empar Marco, que se ha pronunciado así tras la presentación de la nueva programación de la radio de À Punt, consideró que se trata de «un servicio tan necesario como cualquier otro, como el área de salud, como el área educativa».

«Si nos quedáramos en los 55 millones habría algunas cosas que tendríamos que recortar, eso es una evidencia. No podríamos asumir tantas cosas como queremos hacer. Eso es así y lo sabe todo el mundo. No es ninguna novedad para nadie», manifestó. «Todo el mundo tiene que ser consciente porque no llegamos», agregó, además de destacar que 2019 será «un año electoral» y que por ello habrá «muchos más gastos». Marco resaltó que el aumento que se pide para el próximo año se encuentra dentro de la «horquilla» establecida. La responsable de À Punt, igualmente, destacó que la petición de contar con más recursos «no es nada novedoso» sino algo que ya señaló «hace tiempo». «Mantener los medios públicos, si queremos ser creativos y abrir los platós que necesitamos, hacer programas informativos y otras cosas, necesitamos un poco más de presupuesto», concluyó Empar Marco.