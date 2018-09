Echenique, sobre Camps: "Hay que evitar que vuelva a parasitar las instituciones"

El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha visitado hoy Alicante y ha criticado la intención de Francisco Camps de presentarse a la Alcaldía de València la misma semana que se ha dado a conocer el cerco judicial al expresidente de la Generalitat al reabrir la Audiencia Nacional la pieza 5 del Gürtel, dedicada a los contratos de Orange Market con la Generalitat.

En referencia a Camps, Echenique considera que "hay que que perseguir la retirada del PP" para evitar que "vuelva a parasitar las instituciones". El secretario de Organización de Podemos ha centrado su discurso en denunciar la corrupción de la Comunidad Valenciana y, en concreto de Alicante, a manos del PP "en la tierra de Sonia Castedo y de Brugal". En palabras textuales, "en la Comunidad Valenciana se ha delinquido y ahora es vital el cambio en toda España porque no se puede tolerar que Pablo Casado también defienda la gestión del PP en esta zona".

Pablo Echenique ha negado que las dimisiones de dos ministros de Pedro Sánchez pueda condicionar el apoyo de Podemos al ejecutivo socialista: "Estas dimisiones no debilitan al Gobierno, sino que lo fortalece". En su animadversión hacia el PP, también ha afirmado que "tenían corruptos que se aferraban a la cartera ministerial y no dimitían. En la sociedad moderna, la gente no tolera eso y lo sensato es que dimitan".

En otro orden de cosas, Echenique ha hecho alusión al hecho de que la familia de Francisco Franco quiera enterrar al dictador en la cripta de la catedral de La Almudena, en Madrid, una vez se ejecute el decreto que el Congreso de los diputados aprobó el pasado 13 de septiembre. En su opinión, los familiares deben enterrarlo "con dignidad, como cualquier persona" pero siempre y cuando "no se humille a las victimas del franquismo", añadiendo que "no tiene que ver con dónde o cómo está enterrado el dictador, sino con el hecho de estar enterrado en una situación de humillación a los democrátas de este país".

En clave municipal, el secretario general de Podemos en la Comunidad Valenciana, Antonio Estañ, ha confirmado que existen negociaciones con Esquerra Unida para formar una coalición de izquierdas en Alicante con la que concurrir a los comicios de 2019: "Se ha empezado a trabajar en una candidatura que vuelva a ilusionar al espacio progresista en Alicante, después de lo que pasó con el fracaso del PSOE y el regreso del PP". Para Estañ, Alicante es un objetivo clave para iniciar todo el cambio político de la Comunidad Valenciana. En cuanto a la lista electoral, se ha limitado a afirmar que "estamos trabajando en construir la mejor lista posible".

El secretario de Organización de Podemos ha participado en el encuentro de formación militante "Ser más y mejores para ganar un país" junto a Antonio Estañ y Pilar Lima, senadora de Unidos Podemos por la Comunidad Valenciana. Echenique ha hecho hincapié en que su formación "no tiene amigos poderosos ni financiadores multimillonarios" sino que "nuestro único capital político es la gente y dar protagonismo a la militancia".

El objetivo de la ruta, tras pasar por Sevilla, Gijón y Tarragona, es compartir estrategias de trabajo y debatir sobre participación, proyectos municipales y pasos a seguir de cara a las elecciones de 2019. Además, se han realizado distintos talleres durante la jornada con el fin de optimizar la gestión de equipos o el diseño de proyectos. En la jornada ha participado también el secretario estatal de Comunicación de Podemos, el diputado Juanma del Olmo, y el acto de clausura corre a cargo del secretario general de Podemos en Alicante, Pascual Pérez, y la secretaria de organización del Consejo Ciudadano Municipal de Alicante, Nuria Molpeceres. Según Echenique, "nos estamos preparando para dar un buen campanado en Alicante y la Comunidad Valenciana", en alusión al 26 de mayo de 2019, fecha en la que coincide la celebración de las elecciones autonómicas, municipales y europeas.