El Consell deja en el aire la aprobación del incremento de 14 millones que pide À Punt

El incremento de catorce millones en su presupuesto solicitado por À Punt para llegar en 2019 a un total de 69 millones de euros de aportación pública está, a día de hoy, en el aire. Ni Ximo Puig ni Mónica Oltra, los dos principales dirigentes del Gobierno, quisieron dar ayer el visto bueno a la solicitud del Consell Rector. El presidente de la Generalitat detalló que «cuando se elabora un presupuesto, todos los departamentos quieren más recursos» y el conseller de Hacienda «tendrá que hacer como siempre un ejercicio de prioridades» y llevarlo al gobierno para que se valore. Ximo Puig destacó que, «cuando se elabora un presupuesto, todos los departamentos quieren más recursos». «El pobre conseller de Hacienda tendrá que hacer, como siempre, un ejercicio de prioridades, que elevará al Gobierno y el Gobierno en su conjunto tomará las decisiones que debe tomar», indicó.

Se trata, según Puig, de un «presupuesto difícil en estos momentos si el PP en España continúa boicoteando el cambio en la ley para que se pueda producir, entre otras cosas, que el margen que nos da Europa se pueda aceptar». «Evidentemente, será un presupuesto muy complicado, pero el responsable es el PP, que cuando no está en las instituciones tiene una tentación permanente de boicotear el funcionamiento democrático», concluyó. En la misma línea, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, indicó que el ejecutivo autonómico estudiará la propuesta del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) para aumentar en casi 15 millones su presupuesto para 2019 para ver «en qué se concreta» y, a partir de ahí, atenderla «de la manera que se considere». «En cualquier caso, -aseveró sin mojarse demasiado la vicepresidenta en este asunto- no se trata de una cuestión para responder a priori sí o no, sino de estudiarla».