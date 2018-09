La bomba de Camps: se ofrece a ser candidato a la Alcaldía de València

No hacía ni doce horas desde que la Audiencia Nacional volvió a situar a Francisco Camps en la picota judicial, al ordenar reabrir la pieza de Orange Market del caso Gürtel, cuando el expresidente de la Generalitat sacudió los cimientos del Partido Popular en la ciudad de València.

Preguntado por el periodista Luis Motes en el programa 'El Faro' de La Ocho Mediterráneo sobre si le gustaría optar a ser alcalde de València, Camps recordó su paso por el ayuntamiento como concejal de Tráfico, elogió la figura de Rita Barberá y sentenció: "Mayor honor es imposible".

En este sentido, aunque aclaró que existen personas preparadas en el PP que podrían desempeñar el cargo, se ofreció al partido: "La Alcaldía de València es un sueño para cualquier valenciano. Si las bases de mi partido, mis compañeros, algún día me dijesen: nos gustaría que todo aquello que representó la potencia de la Valencia del PP, con Rita Barberá al frente, se puede recuperar, y seguir ahondando en la potencia de futuro de una ciudad tan importante como Valencia; y además, desde la ciudad de València, apoyar para que el PP, Isabel Bonig, recuperase la presidencia de la Generalitat, pues yo encantado. Es mi ciudad, son mis compañeros... Yo no podría decirles que no".