Archivan la denuncia de Ciudadanos contra el líder provincial del PSPV por trocear contratos en Xàbia

El juez ha archivado la denuncia que Ciudadanos interpuso a primeros de año contra José Chulvi, alcalde de Xàbia y lider provincial del PSPV, por trocear contratos en su gestión municipal. El magistrado sobresee la causa y, por tanto, el también portavoz socialista en la Diputación sale indemne del intento de la formación naranja de sacarlo de la primera línea política. Chulvi declaró en su día como investigado tras la denuncia presentada por Ciudadanos en la que se le acusaba de dividir el pago de medio millón de euros en facturas relacionadas con servicios de su ayuntamiento, una acusación que ahora sin embargo se queda en agua de borrajas.

El juzgado solicito al Ayuntamiento de Xàbia "determinada documentación" relativa a la denuncia presentada por Ciudadanos contra el también portavoz socialista en la Diputación, al que acusaban de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por presuntamente haber fraccionado más de 50 facturas cuyo importe conjunto asciende a 521.021 euros en el ejercicio de 2016 con el fin de eludir el concurso público.El magistrado titular de Instrucción 3 de Dénia abrió diligencias a raíz de la denuncia presentada por la portavoz provincial de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, y citó a Chulvi como imputado. El edil siempre ha defendido su inocencia. La formación naranja ni tan siquiera ratificó la demanda. Ciudadanos no tiene representación en Xàbia ni apenas implantación en la Marina Alta

De acuerdo con la denuncia de Cs todos estos servicios contratados con diferentes empresas y particulares se realizaron "sin la tramitación de ningún expediente de contratación", por lo que acusa a Chulvi de hacerlo "a sabiendas de su injusticia y pese a la advertencia de la intervención municipal, cuyo reparo es claro" . "Todos los contratos se adjudicaron directamente a los proveedores como contratos menores, es decir, sin publicidad, ni libre concurrencia, ni garantías de objetividad ni transparencia", indica la denuncia, que concluñia acusando a Chulvi de realizar "una serie de contrataciones administrativas violando flagrantemente las disposiciones legales de la contratación pública". Chulvi defendió siempre la legalidad de su actuación que ahora queda acreditada.

Durante una intervención en el Ayuntamiento de Xàbia, Chulvi ha tachado la denuncia de "injusta", "malintencionada" y "sin fundamento". Resaltó que ha quedado acreditada la "falta de rigor" de una denuncia en la que Ciudadanos le acusaba "a la ligera" de delitos "tan graves" como prevaricación o malversación, "que tienen penas de 10 años de prisión en algunos casos". Frente a ello, el alcalde ha sostenido que la estrategia de Ciudadanos pasaba por "hacer pasar como delitos graves lo que eran diferencias de carácter técnico" y ha incicido en que sí había "proceso de contratación" y que cada contrato estaba "justificado" y había "suficiencia económica" para afrontar los gastos.



Así, ha explicado que con informes técnicos sobre la necesidad de las actuaciones y con el respaldo económico, "no levantar los reparos y no pagar hubiera supuesto una situación injusta e indefensión de los profesionales". Y ha recalcado que como alcalde no se ha acreditado que haya "intercedido" o dado instrucciones para que se contratara a ninguna empresa "en concreto". Según ha manifestado, el sobreseimiento pone fin a nueve meses de "sufrimiento personal y familiar" por una "arbitrariedad irresponsable de un partido político que no ha tenido escrúpulos en hacer un uso tacticista y malintencionado del estamento judicial".



Asimismo, Chulvi ha subrayado que con el dictamen se "demuestra" que la actuación municipal fue "perfectamente legal" y con el objetivo de que "empresas y autónomos cobraran con normalidad" y en "beneficio de Xàbia". En ese sentido, ha resaltado que entiende la política como "servicio público para mejorar la vida de la gente" y que, por ello, ha rectificado "cuando tocaba" y que ha asumido que "no siempre tenemos razón". Con todo, ha rechazado el "juego sucio" y que los juzgados formen parte de la estrategia política "para ganar cinco minutos de notoriedad". El portavoz provincial anunció que se presentará a la reelección como primer edil y ha agradecido el respaldo "sincero" del grupo municipal y del presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig y ha asegurado que renuncia a emprender acciones legales contra quienes le denunciaron.