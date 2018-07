El veto al límite de déficit abre «una herida» entre el PSPV y Compromís

Llega el momento en que los partidos empiezan a subrayar el valor simbólico más que efectivo de sus actuaciones. Significa que la cita con las urnas se aproxima. Pasó ayer en el Congreso de los Diputados. Compromís se alineó con Unidos Podemos, ERC y PDeCAT (partidos que dieron el Gobierno a Pedro Sánchez) y se abstuvo en la votación para subir el límite general de déficit de las autonomías del 0,1 al 0,3%, como proponía el Gobierno y había sido aprobado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. El PSPV no entendió la posición y la tensión fue in crescendo a la medida que el día avanzó. El aumento del techo no tenía ninguna posibilidad de llevarse a la práctica, porque el PP había anunciado que el lunes iba a vetarlo en el Senado, donde goza de mayoría absoluta, pero la abstención de los amigos parlamentarios del Gobierno (excepto el PNV, que sí votó a favor) impidió que la iniciativa ni siquiera pueda llegar a esa fase.

Los socios enviaron así un mensaje a Sánchez para que «haga las cosas de manera diferente y mantenga un dialogo fluido y constante con el resto de fuerzas», señaló Compromís en un comunicado. Una oportunidad de marcar terreno y diferencias políticas aprovechando una cuestión llamada a fracasar. Al menos, de momento, porque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que volverá a plantear la iniciativa en un mes. Para entonces, Ignasi Candela (Compromís) mostró la disposición de la formación al diálogo, para que la abstención se convierta en un sí. De momento, la coalición que representa la mitad del Govern del Botànic incidió en que su abstención es «coherente», porque es la misma posición que votó el conseller de Hacienda, Vicent Soler (PSPV), en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, como entonces, se trataba de mostrar que el aumento del límite de déficit «da más aire a la economía», pero «no resuelve el problema de la infrafinanciación».

Lo que sucede es que no es lo mismo la abstención en el Consejo de Política Fiscal, donde el Gobierno tiene el 51%, y no adherirse a su criterio es una forma «simbólica» de hacerse valer y de hacer ver que la subida del techo es «un avance» pero «insuficiente» que abstenerse cuando está en juego una entrada de 220 millones de euros para la Comunidad, señalaron fuentes socialistas. Una cantidad «fundamental para respirar», detalló Soler esta semana.

Así, Compromís y PSPV, los socios del Consell, se enzarzaron en una serie de metáforas fisiológicas mientras los tuits ardían de un lado a otro. Dijo la vicepresidenta Mónica Oltra que la solución al problema valenciano «no es más deuda, que es un parche, sino más ingresos». «No queremos más tiritas en la herida. Que la curen y que hagan transfusión de dinero», señaló en referencia a la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica. Le respondió el número dos del PSPV, Manolo Mata, que «la insólita alianza de grupos tan dispares como PP, Ciudadanos, Podemos y Compromís ha evitado que la Comunidad tenga un torniquete que evite desangrarnos por falta de fondos». «Que en el parlamento español haya grupos, supuestamente progresistas, que se abstienen a una gran mejora de las cuentas públicas es algo insólito», lamentó.