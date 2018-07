PP y Cs se desmarcan del pacto para renovar los escaños del hemiciclo de las Cortes

El cambio de los escaños de las Cortes Valencianas que los técnicos de mantenimiento de la cámara valenciana consideran «urgente» por el «pésimo» estado de los sillones no resultará sencillo. Aunque la Mesa de las Cortes decidió el jueves tramitar el proceso administrativo para el cambio de mobiliario a razón de más de 2.000 euros la pieza y sin que ningún partido pusiera pegas, ayer PP y Ciudadanos se descolgaron en que el precio es excesivo. El presidente del grupo Popular, Jorge Bellver, consideró el gastó «elevado» y dijo que no le parecía bien gastar 260.000 euros en unos escaños nuevos para las Cortes, a razón de 2.098 euros por butaca. «Ese dinero podría destinarse a las muchas urgencias sociales que hay en la calle como el pago a las familias de acogida, comedores sociales o a los dependientes que no cobran», aseguró Bellver, que recordó que a principios de legislatura el Botànic eliminó el ágape tras la constitución del nuevo parlamento para destinarlo a instituciones benéficas.

Los sillones de las Cortes Valencianes llevan 28 años en su sitio y desde hace diez se piensa en cambiarlos, pero la sustitución siempre se pospone cuando se hace público el precio, en este caso más de dos mil euros por escaño. Ya ocurrió hace diez años y dos veces en la actual legislatura. Sin embargo, ahora los técnicos de las Corts han encontrado un sillón que se ajusta a los parámetros que se requieren para el hemiciclo y se ha considerado que el coste de 260.000 euros IVA incluido es adecuado, casi 80.000 euros más barato que la propuesta de hace diez años y 70.000 respecto a la de 2015. De hecho, todos los grupos se posicionaron a favor en la Mesa del jueves (incluidos PP y Cs) de iniciar el proceso de licitación de los escaños. Además, fuentes del órgano rector de la cámara consideran que se puede realizar antes de que acabe la actual legislatura.