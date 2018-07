El adelanto electoral que (casi) nadie quiere

Casi nadie quiere adelantar elecciones en la Comunidad Valenciana. Compromís no ve motivo alguno, Podemos dice que es «electoralismo», Ciudadanos dice que sería un gesto «egoísta» del presidente de la Generalitat y el PP interpreta el dilema como que este está «pidiendo la hora». Incluso el PSPV considera que hoy no se dan las condiciones, aunque quizá mañana sí. La reacción se produce después de que INFORMACIÓN publicara ayer que Ximo Puig ha desarrollado en las últimas semanas una ronda de consultas informales con cargos del Consell, dirigentes del PSPV y notables de su equipo sobre disolver las Cortes y celebrar elecciones autonómicas a finales de 2018. Aprovecharía así el viento de cola de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, un factor con el que los socialistas consideran que podrían sumar algunos puntos extra a sus expectativas de voto.



PSPV

«Una decisión difícil de estricta competencia presidencial»

¿Qué dice al respecto el propio partido de Puig? Que convocar elecciones es «una estricta competencia presidencial y es una decisión difícil», afirmó ayer a este diario el número dos del partido, Manolo Mata. «Solo está justificada en la necesidad de que la ciudadanía aclare un panorama incierto y yo creo que hoy no se da», añadió, para puntualizar a continuación y abrir la puerta a la incertidumbre: «Quién sabe si mañana...».



Compromís

«Lo mejor para la sociedad es agotar la legislatura»

Los socios de gobierno del PSPV, con quienes no ha hablado sobre el asunto recientemente el jefe del Consell, rechazan de plano la posibilidad. En el equipo de la vicepresidenta, Mónica Oltra, no ven «ningún motivo» para el adelanto, cuando se acaba de celebrar el seminario de verano del Consell y están preparando el debate de política general. Solo podría estar el «interés personal» de algunos y no quieren pensar que esa clave sea la trascendental.

«Lo mejor para la sociedad valenciana es que agotemos la actual legislatura», apunta el síndic de la formación, Fran Ferri. El Botànic «está realizando una gran labor y los meses que quedan hasta mayo de 2019 van a ser muy importantes para acabar de afianzar las políticas de cambio», dice. En las Cortes «aún tenemos que aprobar leyes en esta recta final de legislatura que son fundamentales para la ciudadanía».



Podemos

«No es momento de electoralismos, sino de terminar deberes»

En una línea similar se pronuncia el senador por València de Podemos y secretario política de la formación, Ferran Martínez: «El Consell tiene que aprovechar los meses que quedan de legislatura para llevar a cabo las promesas y compromisos que faltan por cumplir, que son muchos. No es momento para electoralismos sino para terminar los deberes pendientes».



PPCV

«Son las dudas de un presidente extenuado que pide la hora»

Para la vicesecretaria general del PP de la Comunidad, Elena Bastidas, «las dudas de Puig sobre la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas muestran la debilidad de un presidente extenuado y sin ideas que está pidiendo la hora». La diputada incide asimismo en «la lucha» entre PSPV y Compromís que «agrieta y paraliza el Botànic», más pendiente, dice, de su «incierto futuro que de gobernar para los valencianos. La inminencia de las elecciones provoca un aumento de la parálisis de un Consell».



Ciudadanos

«El PSPV demuestra oportunismo partidista y egoísta»

Mari Carmen Sánchez, portavoz de Ciudadanos en las Corts, sostiene, por su parte, que los adelantos electorales «deben estar motivados por causas lo suficientemente importantes. El PSPV lo que está demostrando es su oportunismo partidista y egoísta, aprovechando el tirón de Pedro Sánchez y dejando de lado los intereses de la ciudadanía».

Puig, agregó, «debería preocuparse mucho más por sus políticas faltas de gestión y de diálogo con sus compañeros de Consell y dejar de pensar en encuestas y arañar votos gracias a un presidente del Gobierno que no sólo ningunea sus reivindicaciones sino que lo utiliza como excusa» para asistir al FIB en avión oficial.