Glòria Marcos se va de EU atacando su «disolución» en Podemos y el control desde Madrid

n La ex coordinadora general de EU Glòria Marcos presentó ayer la baja de la formación, tras 32 años de militancia, por no compartir el modelo «centralizador, jacobino y piramidal» que ha implantado la nueva dirección de IU, que además «ha diluido» la formación en Podemos, con lo que «la liquida como partido y movimiento social». Marcos explicó que el detonante ha sido la no renovación de una asesora en la Diputación de València que estaba de baja por enfermedad, algo «totalmente inadmisible» en una formación de izquierdas y que le hace «insoportable» seguir. «La dirección de IU ni de EU ya no me representa en absoluto», constató la exdiputada.

La histórica dirigente explicó visiblemente emocionada, entre lágrimas, los motivos que le han llevado a presentar la baja en una rueda de prensa que finalmente ha podido dar de pie en la sede del partido ya que hasta media hora antes de la convocatoria se lo habían prohibido. Al respecto, explicó que se trata de una decisión «triste y dolorosa» pero «muy madurada» y que ha esperado por «coherencia» a hacerla efectiva a la renovación del Consell Valencià de Cultura, institución de la que formaba parte a propuesta de EU, porque abandonar antes de que se nombraran a los nuevos consejeros le parecía «transfuguismo político». Marcos lamentó que a pesar de que este martes anunció su renuncia a la militancia nadie de la dirección la ha llamado para preguntar qué sucedía en un «desprecio total», aunque sí recibió el apoyo de militantes de toda la Comunidad.