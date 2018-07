Oltra ratifica los objetivos de Compromís: repetir el Botànic

La portavoz de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, defendió que la gestión de la «diversidad» interna de las coaliciones políticas debe realizarse «no tanto votando como acordando» y con más política que «electoralismo». Así lo ha expresado la número dos del Gobierno valenciano en un encuentro mantenido en Santiago de Compostela con el portavoz de En Marea, Luís Villares, para quien Compromís es el «espejo» en el que debe mirarse el espacio de confluencia gallego aglutinado, fundamentalmente, alrededor de Anova -escisión de los nacionalistas del BNG liderada por Xosé Manuel Beiras- y en la que también participa Podemos pero como socio minoritario. Durante dos días, Oltra estará en Galicia en una visita que se desarrolla tanto en coincidencia con la celebración del Día da Patria como de la conmemoración del quinto aniversario del accidente ferroviario de Angrois y que permitirá establecer con En Marea «un espacio de convivencia conjunto», según destacó Luis Villares.

En un encuentro con medios de comunicación, Mónica Oltra explicó que la gestión de Compromís, integrada por tres formaciones políticas y un importante grupo de independientes, se apuntala sobre el debate antes que la votación y sobre la prioridad del interés general antes que el partidismo o el electoralismo. «Nuestra manera de tomar decisiones no es tanto votando, que votamos muy poco, como acordando, esto nos lleva más tiempo, pero nos da más fortaleza porque nadie se siente excluido ni perdedor como en las votaciones», expuso Oltra durante un desayuno informativo.

En segundo lugar, aboga por anteponer el interés general a la obtención de réditos electorales. «Yo creo que en la política sobra electoralismo y falta política, sobra partidismo y falta política, se acaban unas elecciones y ya se está pensando en las siguientes, y de ahí viene que uno tome las decisiones en función del interés electoral, y en política eso no puede ser así», aseveró. En esta línea, llegó a poner como ejemplo la decisión de acoger en Valencia el buque Aquarius, con independencia de si «daba votos o no», porque «había que hacerlo políticamente, moralmente, humanamente».



Centrados en la gestión

«Nosotros hasta finales de 2018 estamos absolutamente centrados en la gestión», añadió, «es cierto que el tiempo de Podemos es otro porque ellos no están dentro del gobierno, pero el nuestro no puede ser, si nos metemos en problemas de ver cómo hacemos, en listas y tal, no se puede estar en misa y repicando», agregó en una declaración con la que marcó distancias antes de dejar claro que el objetivo de Compromís de cara a las elecciones autonómicas de 2019 es intentar repetir una mayoría en las Cortes que permita una segunda versión del Pacte del Botànic. De hecho, Oltra puntualizó que en el período electoral, aunque pedirá el voto para su formación dando por tanto casi por seguro que Compromís acudirá en solitario a esos comicios como desean la mayoría de dirigentes, también se expondrá que su aspiración es la «consolidación» de un modelo con el objetivo de poder «demostrar» que «gobiernos plurales estables más allá de una legislatura son posibles». «Todo el debate electoral hay que gestionarlo en su tiempo. Pensar que nadie en política tiene la verdad absoluta, y que se puede aprender del otro», sentenció.