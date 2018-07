Rivera pugna por el centro derecha del tablero político y marca distancias con Casado

Relaciona al nuevo dirigente popular con el pasado y dice que «nada ha cambiado».

Ambos pugnan por el centro derecha del tablero político. Sus perfiles se parecen tanto en el aspecto físico como en su discurso antinacionalista y patriótico. Comparten la misma generación, se adivina en ellos almas de líderes, tienen estrategias similares que pueden incluso solaparse y, en definitiva, son caras nuevas que persiguen un cambio de percepción en el electorado. Pablo Casado y Albert Rivera. Ambos líderes, convertidos ya en estrellas mediáticas y expertos en la comunicación, quieren ahora situarse en el centro del panorama político y mover ficha para no perder a los electores más moderados.

Antes de que el PP deshojara ayer la margarita entre Casado y Santamaría, Albert Rivera ofreció una charla en Alicante ante 450 personas en la que evitó pronunciarse sobre el congreso del PP. Sobre este tema sólo tuvo una breve pincelada en la que enfervorizó a los asistentes: «España no necesita un partido dividido que vuelva al pasado que encarnan los dos candidatos cercanos a Mariano Rajoy». En su opinión, «dividirnos en bandos es un desastre, el reto es unir», criticando los «casos de corrupción y líos de los conservadores».

En Alicante, donde participó en el Campus Joven en el Colegio de Médicos, declaró que el proyecto político del PP «se ha roto hace tiempo», por lo cual el país necesita del empuje de Ciudadanos, un partido «nuevo, limpio y unido».

Consciente de que el resultado de las votaciones podía dar la victoria a Casado, Albert Rivera se mantuvo durante la mañana de ayer hermético respecto a este asunto, intuyendo quién iba a imponerse en las primarias del PP y, por lo tanto, con el presentimiento de que el reflejo de sí mismo podía sumarse a la batalla por la hegemonía del centro. El líder de Ciudadanos se limitó a ahondar en el mensaje antinacionalista y destacar la importancia de huir de los populismos y trabajar en base a la unión y la cooperación.

Los tres eslabones fundamentales que deben funcionar engrasados para que la economía salga adelante son, en su opinión, la educación, un modelo laboral moderno y la innovación «porque no bastan con que inventen otros, debemos innovar e inventar nosotros. O mejoras o te quedas en la cuneta. Es un mundo para valientes y emprendedores». También apostó por el libre comercio frente a quienes ponen «trabas a la libertad», mediante el establecimiento de aranceles a los productos; así como por la creación de espacios de formación y laboral con Latinoamérica, «estrechando lazos y aprovechando la lengua común».

También criticó la gestión de Pedro Sánchez en asuntos como Televisión Española «donde ha hecho el ridículo» o a la hora de «proponer duplicar el lenguaje como su gran reforma». Según Rivera «entrar por la puerta de atrás resta confianza, sin elecciones no hay credibilidad ni confianza porque no tiene el sustento de las urnas». Tal y como manifestó el presidente de Ciudadanos «ni los socialistas ni los conservadores están en condiciones» de liderar España porque «unos porque han asumido el discurso nacionalista y otros están divididos, con corrupción». Albert Rivera incidió en la necesidad de suprimir las diputaciones y el Senado y alimentó el conflicto catalán, vaticinando que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente, Carles Puigdemont, «se vendrán arriba» el próximo otoño cuando vean al Gobierno «débil que no actúa» y ha apostado por «ganarles».

En la ronda de preguntas, una asistente mostró su preocupación por el acercamiento de los presos, a lo que Rivera apostó por el cumplimiento íntegro de las penas y dijo que «los presos deben tener justicia y no privilegios».

El líder de Ciudadanos sí felicitó, a través de su cuenta personal de Twitter a Pablo Casado por haber sido elegido nuevo presidente del PP, así como a los compromisarios que le escogieron.