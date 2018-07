Saval evita avalar al alcalde: «Yo tengo mis opiniones y las digo en el partido»

n El exsubedelegado del Gobierno, José Miguel Saval, aseguró, a preguntas de este periódico, que respetará los candidatos que se elijan en el PP con «las normas y procedimientos que ha establecido el partido». «Yo tengo mis opiniones políticas y las traslado dentro del partido cuando lo considero necesario», apuntó el dirigente popular antes de subrayar que «ni ha impulsado, ni escrito, ni tampoco participado» en un documento que reclama, entre otras cosas, el relevo del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y de todos los concejales además de pedir elecciones internas en el PP de la capital. «No lo comparto en el fondo pero, sobre todo, en las formas», zanjó. Hasta media docena de fuentes diferentes consultadas por este periódico, sin embargo, atribuyen el documento al entorno de Saval y a militantes de su plena confianza.

Pese a la gran polémica que ha generado el texto -distribuído a través de grupos de whattshap- en este arranque del congreso nacional del PP ni en la conversación con este periódico ni en un mensaje que colgó en su perfil de la red social Facebook, Saval ofreció su apoyo al alcalde Barcala o al resto del equipo de gobierno. José Miguel Saval, que en apenas mes y medio perdió la candidatura del PP a la Alcaldía de Alicante en 2019 y la subdelegación del Gobierno tras la caída de Rajoy, explicó que siempre ha sido una persona comprometida con el proceso de primarias que se ha iniciado en el PP y recordó su papel en la convención política de Benidorm para promover cambios en el partido.

«No participo de cuestiones difamatorias. Mi trabajo político siempre ha estado marcado por la prudencia. Me he volcado en todos los cargos que he tenido y cuando me han cesado, me he ido a casa y me he callado», subrayó José Miguel Saval que no avaló en ningún momento la gestión municiopal. El documento que se atribuye a Saval -compromisario en el congreso y favorable a Santamaría- ha levantado una enorme polémica. Ha indignado al equipo de Luis Barcala, alineado con Pablo Casado; y ha provocado la reacción de colaboradores del presidente provincial del PP, José Císcar, que reniegan del exsubdelegado.