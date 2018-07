Rivera refuerza en Alicante su discurso antinacionalista para marcar distancias con el PP

Albert Rivera ha ahondado hoy en el mensaje antinacionalista para marcar distancias con el PP y ha destacado la importancia de huir de los populismos y trabajar en base a la unión y cooperación.

En referencia al proceso de elección del líder del PP, el presidente de Ciudadanos ha afirmado que España "no necesita un partido dividido" y que "vuelva al pasado" que, en su opinión, encarnan los dos candidatos cercanos a Mariano Rajoy. En su opinión, "dividirnos en bandos es un desastre, el reto es unir", añadiendo que "España no necesita un partido dividido, como los conservadores, y con casos de corrupción cada semana, con líos. España no necesita volver al pasado de Rajoy".

Rivera ha declarado que el proyecto político del PP "se ha roto hace tiempo", por lo cual el país necesita del empuje de Ciudadanos, un partido "nuevo, limpio y unido".

También ha criticado la gestión de Pedro Sánchez en asuntos como Televisión Española "donde ha hecho el ridículo" o a la hora de "proponer duplicar el lenguaje como su gran reforma". Según Rivera "entrar por la puerta de atrás resta confianza, sin elecciones no hay credibilidad ni confianza porque no tiene el sustento de las urnas".

Según Rivera "ni los socialistas ni los conservadores están en condiciones" de liderar España porque "unos porque han asumido el discurso nacionalista y otros están divididos, con corrupción y se ha roto su proyecto hace tiempo".

En alusión a Cataluña, Albert Rivera ha vaticinado que el president de la Generalitat, Quim Torra, y el expresident, Carles Puigdemont, "se vendrán arriba" el próximo otoño cuando vean al Gobierno "débil que no actúa" y ha apostado por "ganarles" defendiendo la "igualdad y la libertad de los españoles".

En la ronda de preguntas, una de las asistentes ha mostrado su preocupación por el acercamiento de los presos, a lo que Rivera ha respondido que "los presos deben tener justicia y no privilegios. Los etarras deben aclarar los 300 crímenes que siguen en el aire y si no colaboran con la justicia y piden perdón no hay nada que hablar y deben cumplir hasta el último día de sus penas".