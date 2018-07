Enric Morera carga contra Albert Rivera tras su entrevista en INFORMACIÓN

El presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, ha cargado en Twitter contra el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por sus palabras en la entrevista concedida a INFORMACIÓN. El también coportavoz de Compromís ha criticado al presidente de la formación naranja y la ha pedido que "no rompa la convivencia del pueblo valenciano.



Morera ha añadido que "la mentira y el engaño no son buenos en la vida ni en la politica" y ha asegurado (contradiciendo las palabras de Rivera) que es el valenciano el idioma que lleva años estando prohibido y arrinconado.





No trenque la convivència i la cohesió del poble valencià Sr @Albert_Rivera La mentida i l´engany no són bones ni en la vida ni en la política. Per què té eixa fòbia a les llengues oficials? Al valencià prohibit i arraconat des de fa anys. No necessitem salvadors @informacion_es pic.twitter.com/oVikHhRhn7