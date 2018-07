Pablo Casado suma al alcalde de Alicante y al presidente de la Diputación en su pugna por liderar el PP

Pablo Casado escenificó hoy durante un acto en la ciudad de Alicante que cuenta con el respaldo de la mayoría de los dirigentes que dieron su apoyo en la provincia a María Dolores de Cospedal y que, por tanto, va a llegar hasta el final en su pugna por liderar el PP frente a Soraya Sáenz de Santamaría, a la que apoya el "aparato" del partido que encabeza José Císcar e Isabel Bonig. Durante un encuentro público en la Explanada a menos de una semana del congreso popular, el aspirante a suceder a Rajoy, con el que dijo haber hablado por teléfono y con el que espera tomar un caldero en Tabarca cuando finalice el proceso, sumó para su causa al alcalde de Alicante, Luis Barcala, y al presidente de la Diputación, César Sánchez, además de visualizar otros apoyos como el del primer edil de Orihuela, Emilio Bascuñana, enfrentado a la dirección provincial y regional, o el senador Agustín Almodóbar y de afianzar con los que ya contaba como el ilicitano Pablo Ruz o Adrián Ballester, vicepresidente de la Diputación.

Los afines a Pablo Casado esperaban sumar a buena parte de los seguidores de Cospedal pero esa imagen todavía no se había producido. Así que ese movimiento es un acicate para continuar y un golpe que deben encajar los partidarios de Santamaría en tanto que divide todavía más a los populares en la provincia y la Comunidad. Ya está muy claro que en en el congreso del próximo fin de semana también se juega la estabilidad del partido en un territorio que es la segunda delegación con más peso en ese cónclave después de Andalucía.

Casado llegó a las once de la mañana junto a su mujer, natural de Elche, para compartir un paseo por la Explanada, tomar una horchata y, posteriormente, protagonizar un acto público a la vieja usanza: micrófono en mano y subido en una silla. El candidato reclamó unidad en el PP, pase lo que pase en el congreso del próximo fin de semana; dejó claro que aspira a luchar con la bolsa de votos que ha conquistado Ciudadanos: "Quiero que el PP vuelva a ser la casa común del centro derecha", lanzó; y exhibió parte del discurso más duro que su partido ha desplegado contra la Generalitat que sustenta el Pacte del Botànic, especialmente contra las decisiones de la conselleria de Educación a favor del uso del valenciano y de ordenar los conciertos educativos privados.

Tras el recorrido alicantino, el aspirante se marchó hacia la localidad Gandía, donde tiene previsto protagonizar un acto en el que se va a visualizar el respaldo de José Manuel García Margallo, número uno del PP por Alicante y uno de los candidatos en primarias que no pasaron el corte. Este respaldo del bloque que respaldó a De Cospedal en la primera parte de este proceso para elegir al sucesor de Rajoy culminará mañana con un desayuno en Madrid que protagonizará Casado y al que también acudirá la hasta ahora secretaria general del PP.

En declaraciones a los periodistas, Casado afirmó que "la soberbia no hace ganar congresos pero sí perder elecciones" y ha defendido que, frente a esta actitud, su proyecto representa la "humildad, la cercanía y dar la cara siempre por el partido". Preguntado por unas declaraciones de Soraya Sáenz de Santamaría sobre que un debate le habría perjudicado a él y al PP, ha recordado que pidió dicho dabate pese a lo cual el comité organizador y la candidatura de la exvicepresidenta concluyeron que "no es bueno debatir sobre ideas en un partido", algo que ha calificado de "sorprendente".



"Creo que el PP necesita un debate ideológico y plantear un proyecto político para España", ha dicho antes de comentar que si gana su candidatura, "nadie pierde" ya que él es capaz de integrar a todos en el partido, como ha asegurado que logró "en una hora" con cinco de las listas que se presentaban. En referencia a Sáenz de Santamaría ha comentado que "otras candidaturas en el Consejo de Ministros no fueron capaces de integrar" y ha recalcado que su postura es contar "con los mejores a mi lado".



En el acto de Alicante, Casado se ha referido a la Educación, donde ha acusado al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de paralizar la Lomce "haciendo ideología y fracturando" este área con un ataque a la concertada y "recuperando asignaturas para el adoctrinamiento" y sin asumir que hay que apostar por el bilingüismo, las matemáticas, la programación y las asignaturas troncales en España.



Ha defendido "un MIR educativo" que evite la "endogamia" en Educación y también luchar contra la "segregación lingüística, como en la Comunitat Valenciana, donde se exige apostar por el itinerario en valenciano para tener más inglés", como en Cataluña, donde ha dicho que "no se cumple la legislación y a los niños se les segmenta", o en Baleares, donde la lengua se impone como un requisito y no un mérito. Por ello, ha prometido que si gana será "muy firme contra las políticas de adoctrinamiento y segmentación lingüística que están promoviendo las administraciones gobernadas por el PSOE, Podemos, Compromís o el PdCat".



Del máster, ha dicho que no lo ve un obstáculo en su carrera electoral interna y ha afirmado que este asunto "irrelevante" se está tratando durante "demasiado tiempo" pese a que ha ofrecido ya "demasiadas explicaciones". Sobre el polémico vídeo en el que aparece Sáenz de Santamaría, ha señalado que es a él a quien "más perjudica" y ha abogado por "superar ese debate" ya que él mismo ha "sufrido muchos vídeos difamatorios esta campaña" en las redes sociales que, "afortunadamente", no han trascendido.



En todo caso, ha insistido en que las personas que aparecen en el citado vídeo son sus "amigos" y cuentan con su "apoyo" y ha reivindicado el legado de los presidentes nacionales y andaluces del PP. De Pedro Sánchez, ha afirmado que, "por desgracia", se convertirá en el "ZP2 o bis de la política española" debido a que abrirá "viejos debates y fracturará a los españoles", y ha deseado que su partido deje de estar "en funciones", pendiente de sus cuestiones internas.



Para Casado, lo que el PP necesita es recuperar los millones de votos perdidos que se fueron a Ciudadanos (Cs) y a los partidos regionalistas, y "volver a ser la casa común del centro-derecha, de todo lo que esté a la derecha del PSOE". Casado ha llegado a Alicante desde la vecina Santa Pola, donde veranea su familia y donde, desde hace unas semanas, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ejerce de registrador de la propiedad. Sobre esta coincidencia, Casado ha comentado que aún no ha visto a Rajoy allí pero ha deseado que ambos puedan coincidir este verano una vez que pase el congreso para comer "un buen caldero y para charlar".