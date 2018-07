Puig aspira a una comisión bilateral como la catalana

? El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aplaudió ayer el diálogo que ha iniciado el Gobierno con Cataluña, pero «en ningún caso» aceptará, dijo, que se otorgue «ningún privilegio a nadie» porque «el problema territorial en España no es solo Cataluña». Puig valoró la reactivación de la comisión bilateral Gobierno-Cataluña e indicó que la C. Valenciana aspira a tenerla igualmente. La vicepresidenta, Mónica Oltra, se congratuló del diálogo con Cataluña, aunque «cualquier acuerdo no puede ser a costa de los intereses de los valencianos».