El Gobierno adelanta las ayudas extraordinarias y la Comunidad recibirá 199 millones de euros

n El Gobierno central ha adelantado el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario para la Comunidad Valenciana, que ingresará en los próximos días un total de 199 millones de euros destinados a abonar facturas para las pymes y las familias valencianas.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, señaló ayer que la puesta en marcha cuanto antes del FLA extraordinario, dirigido a cubrir la desviación del ejercicio anterior entre el déficit autorizado y el efectivamente incurrido, era «una exigencia permanente» al que el Gobierno anterior «hacía oídos sordos, castigando a las empresas y a las familias valencianas» por el hecho de no disponer de una financiación justa.

Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez «no espera a que haya elecciones para satisfacer el extraFLA», cuyos beneficiarios son miles de proveedores y empresas valencianas «condenados a sufrir retrasos» en los pagos.

El conseller manifestó que había «una insensibilidad manifiesta» hacia la Comunidad Valenciana por parte del anterior Gobierno, pero el actual «ha sido sensible y ha adelantado el FLA porque no había ningún motivo para esta doble penalización que suponía para la Comunitat el no disponer de la financiación justa que necesita y tampoco recibir a tiempo los préstamos del Estado para atender estas facturas».

Soler apuntó que la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sufrido en el pasado, como consejera en Andalucía, el «uso discrecional» que se hacía anteriormente del extraFLA.

De los 199 millones, 137 millones corresponden a la desviación del déficit de 2017, y el resto al sobrante del techo de deuda en 2017.

Discriminación



El conseller insistió en que lo que necesita la Comunidad Valenciana es un nuevo modelo de financiación que acabe con «la discriminación actual» que sufren los valencianos.

Por su parte, la secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, subrayó que «la aportación para cubrir la desviación del déficit de 2017 lo más rápidamente posible es esencial para agilizar el pago de facturas pendientes, particularmente de Sanidad, que esperan las empresas».

«La desviación del déficit por la infrafinanciación se traduce en miles de empresas y familias esperando a que se les pague unas facturas para las que no hay financiación; por eso es tan importante que el extraFLA se habilite cuanto antes y no se demore inexplicablemente a finales de año o a que hubiera elecciones», criticó Ferrando.

Añadió que, sin crédito, no se pueden iniciar los trámites para contabilizar y tramitar los pagos de facturas a los proveedores, por lo que «es sangrante lo que sucedía antes, cuando se retrasaba la activación del extraFLA, castigando a los proveedores».