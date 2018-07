Mata se pregunta: "¿No nos estaremos pasando un poquito?"

El portavoz del PSPV en Les Corts Valencianes, Manolo Mata, se ha mostrado "muy orgulloso" de su partido y del ya expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, tras su dimisión a raíz de la 'Operación Alquería', porque han puesto "unas líneas rojas durísimas". "La gran pregunta que nos hacemos todos es si no nos estaremos pasando un poquito, porque al final no sabemos muy bien lo que hay", ha añadido.

Mata se ha pronunciado en estos términos este lunes en atención a los medios tras conocer la dimisión de Jorge Rodríguez como presidente de la corporación provincial tras haber sido detenido y puesto en libertad con cargos en el marco de la 'Operación Alquería' que investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal directivo de Divalterra, empresa pública dependiente de la corporación provincial.

Poco después se ha hecho público que Rodríguez ha decidido delegar la alcaldía de Ontinyent en la primera teniente, Rebeca Torró, durante "el tiempo necesario para preparar su defensa", según han informado fuentes del consistorio.

El síndic de los socialistas valencianos ha cuestionado "si no nos estaremos pasando un poquito, porque al final no sabemos muy bien lo que hay". "Si es lo que se dice, que es por unos contratos irregulares, que nunca fueron siete, sino que eran unos cargos directivos que tenían informes en contra pero también a favor, en una actuación policial que me parece desmedida y desmesurada por innecesaria", ha opinado.

Por tanto, ha considerado que haber pedido a Rodríguez "desde la dirección del partido, el presidente (Ximo) Puig y todo el Secretariado, su abandono de la Diputación hace que pienses que es para enorgullecerte". "No había una necesidad imperiosa pero hemos querido poner las líneas rojas donde las ponemos", ha puesto en valor.

En este sentido, ha insistido en que los socialistas valencianos ya han "regalado una alcaldía de Alicante" y "ahora estamos viendo la Diputación de Valencia, sin que nadie se haya llevado ni un euro a sus bolsillos ni a la organización". "La actuación policial y judicial se limita a una empresa pública de la Diputación de Valencia y eso es lo que se le ha pedido y eso es lo que ha hecho", ha subrayado.



"NO SÉ SI HAY UNA MANO NEGRA DETRÁS"

Preguntado por si la 'Operación Alquería' estaba "condicionada" o venía desde el propio partido socialista, Mata ha señalado que tiene su opinión pero no puede "entrar en conspiraciones extrañas". Sin embargo, sí ha apuntado que esta intervención policial le parece "rarísima": "Si hay una mano negra detrás, no lo sé, cada uno que haga la valoración que quiera", ha agregado.

Así, ha insistido en que "es muy extraña una operación de esta magnitud cuando todo está sobre el papel", dado que "no hay que investigar demasiadas cosas ni sé qué puede conseguirse registrando un domicilio". "No me quiero creer que sea solo esto y todo el mundo dice que es solo esto", ha concluido.