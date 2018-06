Sin autocrítica socialista tras el veto de Pedro Sánchez a la Volvo

n Los socialistas valencianos están decidido a defender su posición ante las enmiendas sobre la Volvo que se presentaron a los Presupuestos Generales aprobados el jueves y que quedaron fuera de las cuentas tras el veto del PSOE y Podemos. Y todo pese a que la propuesta del PP para que los patrocinadores de la salida de la Vuelta al Mundo a Vela obtengan beneficios fiscales capaces de financiar el evento era similar a la que presentaron los socialistas ante el gobierno de Mariano Rajoy. El director de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana -sociedad de la que depende la organización Volvo-, Antonio Rodes, valoró ayer el veto de su partido a las enmiendas del PP como algo que había que hacer para poder sacar las cuentas adelante.

Rodes argumentó que el PSOE no votó la enmienda en el Congreso el jueves «no porque no quiera la Volvo, sino por los múltiples compromisos para sacar los presupuestos». «Son razones que tienen que ver con el conjunto, no con Alicante», indicó ayer a preguntas de este diario, pese a que la enmienda de la Volvo se votó por separado, lo que facilitaba que los grupos hubieran podido respaldarla sin necesidad de dar ese apoyo al resto. Sin embargo, cargó con dureza contra la posición del PP porque, dijo, «tuvo ocasión de haber votado en el Congreso en la primera tramitación cuando llevó la enmienda el PSOE y haber blindando la financiación para el evento».

La polémica enmienda para otorgar ventajas fiscales a los patrocinadores de la Volvo llegó al Congreso de los Diputados de la mano del PSOE y tanto PP como Cs la rechazaron. Una vez cambió el color del Gobierno, el PP recuperó la enmienda en el Senado mientras que los socialistas retiraron las suyas y no presentaron ninguna modificación a las cuentas en la Cámara Alta. Finalmente, la enmienda del PP, que tiene mayoría en el Senado, fue devuelta al Congreso para afrontar el último trámite antes de la aprobación definitiva de los presupuestos y ahí contó con el rechazo de PSOE y Podemos y con el apoyo de Compromís, que votó a favor. Pero los votos del PP, Podemos y PNV impidieron que los presupuestos cuenten al final con esa enmienda, que afectaba a los beneficios fiscales de los patrocinadores en la edición de 2021.

Rodes arremetió a su vez contra la política del exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en esta materia porque en la práctica se ha «cargado» las medidas fiscales que «ahora tanto defiende el PP demostrando que todo es pura propaganda». Durante el mandato de Montoro como ministro de Hacienda, el Gobierno ha estado produciendo resoluciones que han cambiado sobre la marcha la fiscalidad para los patrocinadores. Por ejemplo, Hacienda eliminó como desgravación uno de los grandes soportes del patrocinio de la Volvo: los call centers. De ahí que la compañía de seguros Mapfre esté litigando con el Consorcio de la Volvo.

Para Antonio Rodes, «laminar» los call centers es «cargarse a la Volvo». «Es igual que haya un acontecimiento como este y sea de interés público si luego la fiscalidad se reduce a la mínica expresión», dijo, y añadió que espera que el nuevo equipo de Hacienda de Pedro Sánchez reconsidere esta situación. «Están haciendo inviable la desgravación y esto hace inviable la financiación. ¿Esta es la forma de ayudar? ¿Hacer propaganda para poner un modelo en la práctica que destroza la Volvo?». Recordó que tanto el alcalde de Alicante, Luis Barcala, como el presidente de la Diputación, César Sánchez, tendrán «oportunidades para mostrar cuanto les importa la organización de la Volvo» toda vez que el Consell les pedirá cofinanciar el evento.