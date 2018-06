La Agencia de la Innovación releva al rector de la Universidad de Alicante de su dirección

Fuerte malestar en el Campus alicantino por la decisión del ente dirigido por el socialista Andrés García Reche.

La Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) ha sacado al rector de la Universidad de Alicante, Manuel Palomar, de su consejo de dirección y lo ha relevado por el responsable de la Universidad Politécnica de València, el ilicitano Francisco Mora, a quien corresponde la representación académica en el organismo autonómico al coincidir éste con la presidencia de la Conferencia de Rectores de la Comunidad, puesto que ocupa desde febrero. Ese sistema es una medida que establecieron los propios dirigentes académicos para turnarse su puesto en el consejo de dirección de la AVI, que lo único que pide en su normativa es que exista un representante de las universidades. No obstante, la sustitución en el ára universitaria debe contar previamente con el consenso de los responsables académicos de las universiades de la Comunidad Valenciana, públicas y privadas, algo que desde la Universidad de Alicante consideran que no se ha producido. No se habría tratado el asunto en ninguna reunión entre los rectores, según confirmaron también estas fuentes.

La urgencia para que Francisco Mora relevara a Palomar fue tanta que en la reunión del pasado miércoles del consejo de dirección de la AVI que se celebró en la Universidad de Alicante y en la que se produjo un choque entre los socialistas y Compromís por la gestión del organismo, no hubo ni siquiera representación de las universidades valencianas, entre las que también están incluidas, según la normativa de la AVI, las privadas. El rector de la Politécnica de València no pudo acudir a la cita en la que Manuel Palomar únicamente actuó como anfitrión. Aunque asistió la directora general de Universidad, Investigación y Ciencia, Josefina Bueno, no fue en representación de las universidades sino del Consell. Tras recibir a los componentes del consejo, Manuel Palomar abandonó la sala y se marchó. En resumen: un ente de la Generalitat con sede en Alicante del que desaparece el rector de la universidad de referencia del territorio.

Fuentes de la AVI señalaron ayer que el relevo del rector de la UA sí contó con el consenso de las universidades valencianas. O al menos eso es lo que les transmitió Francisco Mora, quien según ha podido saber este diario envió un email al vicepresidente del organismo autonómico, Andrés García Reche, para recordar que Palomar había cesado en el cargo al haber cambiado la presidencia de la Conferencia de Rectores y que ahora él era el representante en la AVI. Las citadas fuentes de la agencia recordaron que corresponde a los rectores decidir a quién poner, no a la AVI, que aceptó desde un principio y sin problemas que la representación universitaria fuera rotatoria. Tras el email de Francisco Mora a García Reche, éste último telefoneó a Palomar para decirle que ya no seguía. Este diario intentó ayer sin éxito contactar con el rector de la Politécnica para que explicara cual fue el procedimiento para relevar a Palomar. La sustitución del rector ha causado un profundo malestar en el Campus alicantino.

La reunión del miércoles estuvo cargada de tensión. Además del enfado generado en el entorno de Palomar hubo conflicto entre Compromís y el PSPV en relación a la Agencia de la Innovación al abstenerse la coalición de votar el Contrato Plurianual de Gestión de la AVI 2018-2021, documento que marca las líneas estratégicas de la agencia. Compromís quiso poner en evidencia las duplicidades entre la AVI, dependiente de Presidencia, y el instituto IVACE, controlado por la coalición de Mónica Oltra y que también saca líneas de subvención para las empresas.