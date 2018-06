Veto de Pedro Sánchez al plan para los patrocinios de la Volvo

La propuesta sí contó con el respaldo del PP y Compromís.

Los Presupuestos Generales aprobados ayer en el Congreso de los Diputados -los primeros de Pedro Sánchez, pero elaborados por el PP- no contemplarán finalmente ningún beneficio fiscal para impulsar los patrocinios en la edición de la Volvo de 2021. La única enmienda a las cuentas que trataba sobre Alicante era una del PP que pedía declarar la salida de la Volvo acontecimiento deportivo de «excepcional interés público» a efectos de lo dispuesto en la normativa que permite ventajas fiscales para los patrocinadores de este tipo de eventos. Esta enmienda, incluida en los presupuestos tras su tramitación en el Senado, se rechazó ayer por el PSOE, Podemos y el PNV, pese a que el grupo socialista tenía una enmienda similar -y más amplia- para otorgar ventajas fiscales a los patrocinadores de la Volvo pero antes de que Sánchez llegara al Gobierno.

El juego político por las ventajas fiscales de la Volvo se ha visto claramente entre ambas formaciones. El PSPV presentó una enmienda para dar beneficios fiscales a los patrocinadores de la regata que PP y Cs vetaron inicialmente en el Congreso. Una vez Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el PSOE retiró esta enmienda de las cuentas en su tramitación en el Senado y el PP la impulsó, junto a otra rechazada que también elaboró Compromís. Ahora, el PSOE la rechaza finalmente, al igual que Podemos. Compromís, que pidió que esta enmienda se votara por separado, sí votó ayer a favor de la misma.

Así, las cuentas para 2018 no incluyen este punto, algo que para el diputado socialista alicantino Herick Campos no cambia la fiscalidad actual de la regata. Tras argumentar que esta enmienda se rechazó «porque en el PSOE hemos rechazado todas», explicó que las ventajas fiscales este 2018 se mantienen hasta diciembre y que hasta 2020 hay tiempo para incluirlas en los presupuestos de 2019. Respecto a las ventajas en el pago de tasas estatales en el Puerto de Alicante para los patrocinadores que el PSOE reclamó al PP bajo el mandato de Mariano Rajoy, Campos explicó que es un tema en el que será sensible el nuevo ministro de Fomento, José Luis Ábalos. «Este asunto se podrá gestionar directamente desde el Ministerio de Fomento», dijo.

Sin embargo, en el PP había ayer enfado. El senador popular Agustín Almodóbar tildó de «incomprensible la votación del PSOE» y de «absoluta irresponsabilidad». «Es una bajada de pantalones en toda regla de Ximo Puig», indicó Almodóbar en relación al secretario general de los socialistas valencianos y presidente de la Generalitat Valenciana. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, señaló por su parte que el PSOE «ha engañado una vez más a los alicantinos». «Ximo Puig ha quedado en evidencia después de haber usado este tema para hacer oposición en Madrid y haber rechazado ahora lo que tanto reivindicaba hace tan solo unas semanas», señaló el regidor. Barcala dijo que el grupo popular en el Ayuntamiento de Alicante siempre ha tenido «la misma postura respecto a este asunto».

En su conjunto, Alicante no recibirá ni un euro más en inversiones de los presupuestos estatales tras los procesos de tramitación de las cuentas, aprobados finalmente ayer en el Congreso. Pero, además, tampoco se contempla la declaración de la próxima salida de la Volvo como evento de «excepcional interés» para otorgar beneficios fiscales, un acontecimiento deportivo de calado para Alicante que se ha manejado por los populares y socialistas como un balón político en el tejado del gobierno de turno.