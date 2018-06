Podemos continúa su conflicto en Alicante con la dimisión de tres miembros de la nueva dirección

La renuncia de parte del entorno de la diputada autonómica a estar en el Consejo Municipal tensa el arranque de la ejecutiva.

n La andadura del nuevo órgano de dirección de Podemos en Alicante ha empezado con conflicto. Uno más en el seno del partido en la capital de provincia y que vuelven a protagonizar dos de los tres candidatos que optaban a la secretaría general de la formación:el reelegido secretario local de Podemos, Pascual Pérez, y su rival en el último proceso de primarias, la diputada autonómica Llum Quiñonero. Tres miembros del nuevo consejo de dirección de Podemos en Alicante han dimitido nada más abrirse el proceso para oficializar la composición del Consejo Ciudadano Municipal (CCM), órgano de dirección del partido en Alicante y que conforman un total de 26 personas.

Los miembros del CCM que han renunciado a él son de la candidatura que lideraba la «errejonista» Quiñonero. La argumentación de las tres candidatas para renunciar a integrarse en la dirección del partido fue que no se sentían representadas por la nueva dirección de Pérez, que ha incluido en el consejo de coordinación de Podemos Alicante -el núcleo duro de la dirección del partido, formado por siete personas- a la cabecilla de la lista Terreta, Vanessa Romero, pero a ninguna persona de la lista de Quiñonero.

A preguntas de este diario, Pérez explicó que está intentando «integrar» y que de hecho Romero forma parte de ese conseejo de coordinación; se le ha ofrecido una secretaría como así se le ha ofrecido a otros miembros de su candidatura. Pero no hay oferta para los de Quiñonero, que de momento ya han conseguido desestabilizar la andadura del nuevo consejo municipal.La división de Podemos en Alicante es blanca y en botella. Una jaula de grillos que no logra levantar cabeza en un momento tan delicado como el actual, en el que las formaciones empiezan a valorar contactos con otras siglas para preparar la carrera electoral. Y ahí Podemos está en la UCI, con unas encuestas que no le favorecen.