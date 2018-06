Puig, tras apartar a Rodríguez: "Hemos asumido la responsabilidad política. Pronto se sabrá la verdad"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha explicado este jueves los motivos de la decisión de apartar a Jorge Rodríguez de sus cargos como presidente de la Diputación de València y portavoz de la Ejecutiva del PSPV, tras ser detenido este miércoles en el marco de la Operación Alquería.

"Quiero manifestar el respeto absoluto a la justicia y a la policía, así como a todas las actuaciones que están llevando a cabo. Hay que ser extremadamente prudentes y administrar la escasa información con la máxima prudencia. Hemos tomado decisiones desde el primer momento, entre otras cosas, porque la Comunitat vive en un estado de 'shock' después de años terribles de corrupción del Partido Popular", ha expresado el presidente.

Puig justifica su postura de destituir a Rodríguez como una "medida preventiva" para "ejemplarizar" su acción política. "En los próximos días sabremos realmente que es lo que hay detrás de esta situación. Hemos asumido la responsabilidad política en cualquier situación y creemos que así debe ser para levantar la hipoteca reputacional de la Comunitat. Pronto se sabrá la verdad", ha subrayado.

Sin embargo, el jefe del Consell asegura que "hasta el momento" no está decepcionado con Rodríguez. "Visto lo visto a día de hoy, no hay corrupción económica, hay otro tipo de situaciones graves. No quiero quitarle peso a esta situación pero debemos ser prudentes. No he hablado con él".

"Hemos ido más allá del código ético porque la sociedad valenciana exige una máxima respuesta. Cuando los jueces hayan dictado sentencia podremos determinar,a medio plazo, cómo se debe actuar", ha explicado.

Sobre las especulaciones de una supuesta trama financiación ilegal del PSPV como eje de la investigación, ha sido tajante: "Las aportaciones de los miembros del PSOE son absolutamente legales. No hay ningún tipo de financiación ilegal. Es la aportación voluntaria que hacen los miembros del partido a la organización".