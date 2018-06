El Consell reclama 1.300 millones anuales a Madrid por el veto a la nueva financiación

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, anunció ayer que va a remitir una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pidiéndole que el comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «acabe el trabajo que queda» y que en la próxima reunión de ese consejo se incluya el inicio del debate político sobre la reforma del sistema de financiación. En este sentido, reclamará que hasta que se ejecute ese cambio se realice a su vez una aportación extraordinaria a la Comunidad Valenciana.

Así se pronunció Vicent Soler tras la reunión de la Comisión Mixta Consell-Cortes para la reforma del sistema de financiación y valoración de la deuda histórica, un encuentro en el que se tomaron estos tres acuerdos y en el que «todo el mundo reivindicó la unidad de acción en un tema tan importante como la financiación» justo después del frenazo de Pedro Sánchez al nuevo modelo. Entre los puntos de acción, el primero es pedir que el comité técnico permanente de evaluación del CPFF, que es el que está trabajando sobre este tema, «acabe el trabajo» porque quedan «una reunión o dos y es importante que la parte técnica de todo eso acabe». Para ello, dijo, se enviará en nombre de todos una carta a la ministra pidiéndole que se concluya esta parte técnica de la reforma.

En segundo lugar se insta también a Montero a que la próxima convocatoria del CPFF incluya en el orden del día el inicio del debate político sobre un nuevo sistema de financiación autonómica, «un debate que no ha tenido lugar aún y ante el que no se puede esperar dos años más» y que mientras ese debate concluya se compense a la Comunidad con una aportación extraordinaria para acercar sus recursos a la media de las comunidades autónomas. La forma de efectuarla habría que estudiarla con el Ministerio, pero sería a través de la financiación ordinaria, según apuntó el Conseller. Sobre el importe, dijo que en la reunión no se habló de cifras pero «es un secreto a voces que siempre ha puesto 1.325 millones cada año reivindicativos que eran ficticios porque el Gobierno de España los hacía ficticios».

El portavoz de Economía del PP, Rubén Ibáñez, recordó que la portavoz popular, Isabel Bonig, solicitó el jueves pasado por carta al President de la Generalitat, Ximo Puig, la convocatoria de esta comisión. Desde el PSPV se incidió en que la financiación es inaplazable y desde Compromís Mireia Mollà exigió que se convoque el Consejo de Política Fiscal. El diputado de Cs Toni Woodward dijo que parece que el Gobierno ha tenido «amnesia» con el asunto de la financiación.