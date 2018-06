Etelvina Andreu niega que realizara adjudicaciones desde el Gobierno para financiar su campaña en Alicante de 2007

La directora general de Consumo y candidata a la Alcaldía por el PSPV en el año 2007, Etelvina Andreu, negó ayer ante la juez haber intermediado a favor de la empresa de comunicación Crespo Gomar -que se encuentra en el eje de la investigación por la presunta financiación irregular del PSOE valenciano (PSPV)- para que fuese la adjudicataria de una campaña de publicidad en 2008 por el importe de 184.138 euros. La titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, Carmen Huerta, citó ayer a declarar a esta responsable de Sanidad cuando Bernat Soria era ministro como investigada por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación de fondos públicos. Según han informado fuentes jurídicas, Andreu sólo contestó a las preguntas de su defensa, de la Fiscalía y de la juez.

Andreu reconoció que conocía a Alberto Gomar, hijo del ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia y gerente de la agencia de comunicación, aunque destacó que no sabía que era el responsable de dicha empresa. En esta línea, defendió que ella no podía haber intervenido durante la contratación para que Crespo Gomar resultase la adjudicataria de la campaña de publicidad que promovía el consumo responsable. Se da la circunstancia de que Crespo Gomar fue la empresa de comunicación que organizó la campaña electoral de 2007 para el PSPV, comicios en los que Etelvina Andreu era candidata a la Alcaldía de Alicante. Por otro lado, en un auto de la juez de Valencia que comenzó a investigar a los socialistas valencianos y a Bloc por una presunta financiación ilegal señalaba que presuntamente este contrato se hizo a través de la que fuera directora general de Consumo durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.

También declararon la subsecretaria de Sanidad y Consumo en la fecha de la adjudicación, Consuelo Sánchez Naranjo, y a otras dos funcionarias que formaron parte de la Mesa de Contratación.