Podemos ofrece un pacto a Compromís y EU para las autonómicas y municipales de 2019

La ejecutiva autonómica de Podemos se ha reunido esta mañana para abordar los acuerdos para los comicios autonómicos y municipales de 2019, y ha anunciado que hoy mismo enviarán una carta a Compromís y Esquerra Unida (EUPV) para tratar de sentar las bases para una posible confluencia en la que también podrían participar otras fuerzas políticas. El secretario de Análisis Político de Podem y senador, Ferran Martínez, ha dado a conocer el contenido e la carta, en la que ofrecen "empezar a dar los primeros pasos para organizar una plataforma política conjunta de cara a las elecciones", iniciarán "una ronda de contactos y reuniones bilaterales a partir de la semana siguiente para conocer cuál es la predisposición (de cada partido) para iniciar esta vía".

El documento expone que con el Pacto del Botánico se ha conseguido "parar algunas de las políticas más represivas del PP pero aún quedan tareas pendientes", como la lucha contra la despoblación del mundo rural, la corrupción y la modernización de la economía a través del apoyo a medianas y pequeñas empresas. "Somos conscientes de que no son retos sencillos que podamos conseguir en solitario, por ello, desde Podemos hemos decidido realizar una convocatoria pública al conjunto de los y las valencianas", según recoge la carta. En Compromís no están muy por la labor de un acuerdo. Son más partidarios de acudir en solitario a los comicios. Y Podemos teme quedar en una situación electoral muy complicada si la coalición de Mónica Oltra le come el espacio.

La secretaria de Acción Institucional y diputada en el Congreso, Àngela Ballester, ha apuntado que si lo que quieren todas las fuerzas políticas contactadas es un acuerdo amplio que permita "una hoja de ruta política para mejorar la Comunitat Valenciana" deben plasmarlo con tiempo e iniciar los contactos, no solo con fuerzas políticas, sino también con "organizaciones y movimientos sociales". "Debemos saber qué piensan, cuál es su diagnóstico y cuáles creen que son las mejores propuestas", ha apuntado Ballester, quien ha añadido que "los y las valencianas sacaron al PP de las instituciones", pero "hay que ir más allá y dejar atrás sus políticas y su forma de gobernar".

Ballester ha destacado que es importante tanto el acuerdo autonómico como municipal, por lo que el sábado Podemos celebrará una "Trobada valenciana", un encuentro de la militancia en la que comenzarán "a trabajar esas confluencias". Ha remarcado además que algunos la representación del partido en algunos municipios han expresado con recientes direcciones -elegidas la semana pasada- la voluntad de llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas.

La diputada ha aclarado que ha habido contactos previos con Compromís y EUPV pero "no ha habido una propuesta formal", aunque saben "que hay una mayoría amplia de la ciudadanía valenciana que está esperando eso" de ellos. "Creemos que septiembre es un buen momento para sentarnos juntos, hacer un diagnóstico y poner en común las propuestas que creemos que necesita la Comunitat", ha señalado Ballester.