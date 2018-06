Sólo un 5% del censo del PP de Alicante se apunta para elegir al sucesor de Rajoy

Sólo un 5% del censo del PP de Alicante se ha apuntado para elegir el próximo 5 de julio al sucesor de Mariano Rajoy en unas primarias decisivas en las que la nómina de aspirantes ya quedará reducida a sólo dos candidatos de cara al congreso que se celebrará en Madrid los días 20 y 21 de julio. Apenas 3.896 afiliados -la cifra puede sufrir alguna variación en tanto que hay un periodo de reclamaciones de 24 horas- de los 75.000 de los que declara disponer el PP han abonado los 20 euros correspondientes a la cuota del año 2018 con lo que tendrán derecho a ejercer su voto. La cifra es inferior a la que se alistó para elegir a José Císcar como presidente provincial del PP y algo superior a la que se inscribió en el proceso para designar a Isabel Bonig como presidenta regional. Eso significa que, ni siquiera una elección que ha movilizado a media docena de aspirantes ni la situación crítica que se vive en el PP, ha movilizado a los militantes.

No hay diferencias muy amplias entre esta elección y las anteriores. Así que, evidentemente, este decorado vuelve a poner encima de la mesa la falta de cultura de votación entre las bases de los populares a las que les cuesta acudir a las urnas, incluso, cuando está en juego la estabilidad del propio partido. Y, obviamente, el impacto de un censo ficticio y absolutamente hinchado que no se corresponde con la realidad pero que, sin embargo, la dirección del PP no parece dispuesta a limpiar en tanto que le facilita acudir con una delegación de más de 180 compromisarios al congreso de finales de julio, cargos que tendrán en su mano decidir entre los dos aspirantes que salgan vivos de la votación del próximo día 5. Los datos tampoco son mejores en el conjunto de la Comunidad con unos 8.000 apuntados, algo más de los 7.006 que se inscribieron para elegir a Isabel Bonig, de un total de 149.177 militantes que se declaran en los últimos informes elaborados por Génova.