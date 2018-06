Zaplana usó tres empresas para repatriar 11 millones de Luxemburgo

El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, usó al menos tres empresas pantalla para repatriar alrededor de once millones de euros (1.830 millones de pesetas) en mordidas durante los últimos años. Los once millones de euros es la cantidad inicial que la Fiscalía Anticorrupción reclamará a los principales investigados en la Operación Erial como responsabilidad civil subsidiaria. Aunque la titular del Juzgado de Instrucción 8 de València ha decidido no abrir, por ahora, una pieza separada para lograr que esta cantidad revierta a las arcas públicas.

Aunque los investigadores del Caso Erial sí que han acordado el decomiso de más de una veintena de propiedades, vehículos de alta gama y dinero requisados a la decena de investigados en esta trama de presunto pago de comisiones y blanqueo de capitales.

El epicentro recaudador de las mordidas se encontraba en Luxemburgo, considerado un paraíso fiscal hasta hace unos años, donde, a través de la empresa Imison International, el exministro de Trabajo atesoraba las presuntas mordidas cobradas en las adjudicaciones de las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 1997 y del Plan eólico valenciano (2002-2003).

Una vez el dinero estuvo a buen recaudo en este paraíso fiscal Zaplana se sirvió de tres empresas pantalla creadas por sus presuntos testaferros para repatriar el dinero cobrado en las mordidas, según los indicios recopilados por los investigadores.

Las mercantiles implicadas en esta «Operación retorno» monetaria eran Medlevante, Costera del Glorio, Gesdesarrollos Integrales y Turnis Sylvatica, todas administradas por los presuntos testaferros de Zaplana, Joaquín Barceló y Francisco Grau. Barceló es amigo de la infancia y compañero en la Peña Picarol del exministro, quien lo colocó como director de relaciones institucionales de Terra Mítica, el parque temático que impulsó el exjefe del Consell y que «inauguró» la temporada de obras faraónicas que caracterizó la presidencia de Zaplana en la Generalitat. Francisco Grau Jornet era el asesor fiscal del exjefe del Consell y miembro de la comisión de control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), además de su representante en Terra Mítica. Esta semana también ha trascendido que Grau Jornet ha sido procesado junto a diez investigados más por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de CAM para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.

Los tres permanecen en prisión provisional desde el pasado 25 de mayo, como decidió la jueza de Instrucción 8 y la Fiscalía Anticorrupción y ha avalado la Audiencia Provincial de València, por el riesgo de fuga de los tres supuestos cabecillas de esta «asociación criminal», como la califican los investigadores, y el peligro de que destruyan pruebas e intenten esconder el rastro del dinero. Las anteriores empresas apenas tenían actividad, según han podido constatar los investigadores, aunque no era óbice para que dos de ellas recibieran grandes cantidades de dinero que se destinaba a adquirir inmuebles, parcelas, vehículos de alta gama y garantizar el acceso a dinero en efectivo a todos los miembros de la «organización criminal».

Gesdesarrollos Integrales SL se creó el 10 de abril de 2006 en Alicante para la «promoción inmobiliaria y la construcción» y ha estado administrada por Joaquín Barceló y Maria de la Paloma Domínguez Pérez. Ésta última es administradora única de Turnis Sylvatica SL, creada en 2005 en Alicante, y dedicada a los «Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones», según el Registro Mercantil. Medlevante SL se creó el año 2005 en Benidorm, la ciudad de la que fue alcalde Zaplana y que le sirvió de catapulta a la política regional y nacional. Medlevante SL se dedica a «la compraventa de bienes inmobiliarios», según el Registro.

Por último, Costera del Glorio SL se creó el 27 de febrero de 1997 para dedicarse al alquiler de bienes imboliarios por cuenta propia y pertenece al matrimonio formado por Joaquín Barceló y Felisa López, considerados los presuntos testaferros del exministro Zaplana.