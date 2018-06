Compromís le canta las cuarenta a Pedro Sánchez: «No le hemos votado para esto»

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, le pidió ayer a Pedro Sánchez que «no haga un Montoro a los valencianos», al tiempo que le adviritó de que su partido no le apoyó en la moción de censura contra Mariano Rajoy «para que hiciera lo mismo que el PP». Con ese tono de cantarle las cuarenta a Sánchez el diputado de Sueca respondió a las apelaciones al realismo y a la falta de tiempo a las que recurrió Sánchez durante su primera sesión de control en el Congreso para justificar que no habrá reforma del modelo de financiación esta legislatura. En esa línea enumeró un sinfín de trabajos previos que son necesarios para abordar la reforma del sistema. Baldoví le reocordó, sin embargo, que el trabajo de los técnicos está «acabado» y le espetó que es «hora de los políticos y la política». Tras asegurar que su decisión de posponer la reforma del sistema ha caído como un «jarro de agua fría» en la Comunidad Valenciana, Baldoví insistió en que las palabras de Sánchez le recuerdan a cuando el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, le respondía que no tenía tiempo o que no tenía dinero, cuando le pedía una solución a la infrafinanciación de los valencianos.