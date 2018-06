? El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, afirmó este martes que no tiene «favorita ni favorito» entre los candidatos para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP, pero señaló: «A mí quien me cae bien es Margallo», ex ministro de Asuntos Exteriores. Tras reunirse con la ministra de Sanidad, Carmen Montón, recalcó que el PP es un partido «muy importante» para la Comunidad y por ello confió en «un proceso abierto, democrático y para que se pueda pasar página».