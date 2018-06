Ximo Puig sobre el PP: "No tengo favorita ni favorito. El que me cae bien es Margallo".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este martes que él no tiene "favorita ni favorito" entre los candidatos para suceder a Mariano Rajoy al frente del PP, pero ha señalado: "A mí quien me cae bien es Margallo", ex ministro de Asuntos Exteriores.

Puig, tras reunirse con la ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha recalcado que el PP es un partido "muy importante" para el conjunto de España y de la Comunidad Valenciana y por ello ha confiado en que sea "un proceso abierto, democrático y que sirva de verdad para pasar página en algunos aspectos muy lamentables del pasado".

"Pero yo no tengo favorita, ni favorito que hay más. De todas maneras a mí el que me cae bien es Margallo", ha señalado. Hasta el momento, han anunciado su candidatura María Dolores de Cospedal, Soraya Saenz de Santamaría, José Manuel Margallo, Pablo Casado, José Ramón García Hernández, y José Luis Bayo.

En cualquier caso, ha insistido en que siempre mantiene "un respeto absoluto" por los procesos internos en otros partidos ya que son una "disputa democrática" y ha confianza en que todos los militantes de PP puedan decidir quién es el nuevo presidente de su formación.