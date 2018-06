Críticas al trato de los gobiernos del PP para Alicante y la Comunidad

José Manuel García-Margallo volvió a atacar las cuentas elaboradas por su propio partido en relación a las inversiones para la provincia de Alicante, las mismas que ha asumido el ejecutivo de Pedro Sánchez. «No me gustan los presupuestos y dejan a Alicante la última en inversiones», apuntó. Unas críticas, entre otras, que no le ha gustado a la cúpula del PP. «Por eso estoy donde estoy», zanjó. Opinó también sobre Cataluña, de la que dijo que hay que buscar un proyecto de España que seduzca a los que no eran independentistas antes y ahora sí lo son.