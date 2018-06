Boicot de la cúpula del Partido Popular a su número uno al Congreso por Alicante

n La cúpula del PP boicoteó ayer el acto de García-Margallo en el Club INFORMACION y ningún cargo del partido, ni los que ocupan un puesto público ni tampoco orgánico, se presentó al evento. El único cargo institucional que participó en la cita fue el diputado provincial Fernando Sepulcre, ex de Cs. Entre el público algunos militantes del PP como el exsenador Juan Rodríguez Marín o el excandidato a la Junta Local de Alicante, Francisco Maestre. La cúpula popular se movilizó no sólo para no acudir sino también para evitar que sus cargos públicos participaran en la cita con Margallo. Un boicot en toda regla. Tanto el presidente provincial del PP, José Císcar, como la regional, Isabel Bonig, ya han asegurado que no le apoyan.