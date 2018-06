Camps sobre Zaplana: «Estar privado de libertad es temible»

n El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, declinó explicar el contenido de su declaración por el presunto amaño de los contratos de la Fórmula 1 y el cobro de mordidas, aunque sí accedió, a pesar de que su declaración finalizó a las dos de la madrugada del viernes, a responder a preguntas sobre la última sentencia de la Gürtel o la situación en la que se encuentra Eduardo Zaplana.

«Ojalá que a Zaplana le vaya bien y tenga la oportunidad de explicarse ante quien corresponda. No me gusta que nadie pueda estar privado de libertad. Es lo más temible que a alguien le puede pasar. Espero que tenga la oportunidad de responder a las preguntas que le hagan y de variar la situación en que se encuentra», aseguró al ser preguntado por la prisión preventiva en la que se encuentra el exministro de Trabajo.

Camps negó haber tenido sospechas de Zaplana. «Yo soy político y me dediqué a la política, no sospecho ni de usted. Yo lo que hago es trabajar sin sospechar de nadie y confiando en todo el mundo». Al tiempo que admitía que estuvieron «enfrentados, pero era una cuestión política. Divergencias políticas que de ahí no pasan». Aunque, al ser interrogado por qué declaró que fue Zaplana el introductor de la Gürtel, Camps negó la mayor. «No, fue quien trajo a Álvaro Pérez (de Orange Market) a València. Alvaro Pérez no es la Gürtel, eso ha venido luego y es otra cuestión que se produjese eso. Él era el presidente del partido en aquel momento sin mayor transcendencia».

Sobre la sentencia de la trama Gürtel que condena a la cúpula directiva popular, Camps aseguró no haberla leído. Aunque sí destacó que «no condena al partido».

La tranquilidad de Camps a la salida de su declaración contrastaba con el tono airado que llegó a utilizar ante la jueza y el Fiscal Anticorrupción a quien acusó de perseguirlo por imputarlo. Una provocación que cortó en seco la jueza de Instrucción 17, Carmen García Mingo. «A usted quien le ha imputado soy yo por malversación». A lo que Camps respondió ofendido: «Ya está bien. ¿Cómo se atreve a acusarme de malversación?»