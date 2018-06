Investigación de Fitur en la Diputación: sueldo de 48.000 euros sin «responsabilidad» en Turismo

Afirma que solo rubricó resoluciones por obligación.

Sin responsabilidad, sin capacidad para tomar decisiones, pero con un sueldo de 48.000 euros anuales. La exdirectora del Patronato de Turismo Costa Blanca, Ana Kringe, ha presentado un escrito ante el juez que investiga el caso Fitur de Alicante por presuntas irregularidades en la adjudicación de los estands del patronato en la citada feria turística -parecidas a las de la rama valenciana de Gürtel por la que ha sido condenada a nueve años de prisión la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez- en el que evidencia que el trabajo que desempeñaba al frente de este organismo autónomo dependiente de la Diputación tenía la ventaja de llevar aparejado un sueldo de alto directivo pero sin responsabilidad.

Kringe, que se negó a declarar en el juzgado como imputada, ha trasladado ahora al juzgado que se ha hecho cargo de la investigación que no tuvo nada que ver con la adjudicación del estand de Fitur a la empresa Stands Molinos S.L. en el tiempo que estuvo como directora del Patronato, que sus funciones no pasaban por tomar decisiones y que firmó las resoluciones y actas a las que se vio «obligada» a ello. En el escrito, la también exalcaldesa de Dénia refleja que en 2008 solo formó parte de una mesa de contratación previa a la adjudicación del estand de Fitur como vocal y que ese órgano no decide, sino que propone la mejor oferta.

Con todo, Kringe firmó uno de los contratos más cuantiosos de esos dos años a la firma investigada, Stands Molinos S.L., por valor de 632.053 euros, con el aval político del que fuera diputado de Turismo, Sebastián Fernández. Respecto a 2007, el escrito presentado al juzgado esgrime que hubo una adjudicación a la firma en el tiempo que ella era la gerente del Patronato, pero que no intervino en nada porque fue un contrato inferior a 30.000 euros, por lo que la propuesta fue realizada directamente por Secretaría conforme a lo acordado por los técnicos y que contó con el visto bueno del presidente, que en ese momento era el popular José Joaquín Ripoll.

La exgerente del Patronato llegó a este puesto en el verano de 2007 y lo dejó justo un año después para ocuparse de la Alcaldía de Dènia. Su puesto exacto era directora económica y administrativa del organismo y por este cargo de alta dirección percibía un salario bruto anual de 47.000 euros. En su citación al juzgado el pasado marzo como investigada se negó a declarar al faltar algunos expedientes de contratación. Tras comunicarse a la defensa que la documentación había llegado, el letrado registró un escrito de siete páginas para quitar toda responsabilidad a la directiva. Compromís denunció ante los juzgados irregularidades en la contratación del estand de Fitur de 2004 a 2008 que pudieron suponer un fraude de 3,2 millones de euros. Sin embargo, hasta 2007 las presuntas irregularidades habían prescrito.