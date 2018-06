Los grupos salvo el PSPV consideran adecuada la renuncia

? Podemos y PP fueron los primeros ayer por la mañana en exigir la dimisión del ministro Màxim Huerta. A Compromís las explicaciones le parecían insuficientes pero aún no exigía la dimisión. El PSPV sostenía, incluso después de conocerse la dimisión, que no había delito sino una discrepancia con Hacienda. Por la tarde, el síndic de Compromís, Fran Ferri, ya aplaudía la rapidez en la asunción de responsabilidades y consideraba que el asunto era demasiado grave para seguir como ministro. Pero el síndic del PSPV, Manolo Mata, mantenía que no hay delito, solo una línea roja tan alta que ha acabado con un ministro. Para el líder de Podemos, Antonio Estañ, la dimisión es un avance y criticó que el Gobierno negara al principio la responsabilidad. Cs cree que se demuestra que el Gobierno se hizo con mucha rapidez.