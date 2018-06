Chulvi pide diálogo al PP y Compromís para desbloquear 30 millones de la Diputación

José Chulvi, portavoz socialista en la Diputación y Secretario General de los socialistas alicantinos, ha reafirmado este miércoles la posición de su partido en la institución provincial para "abrir una nueva senda de diálogo", afirmando al respecto que "nuestra disposición sigue intacta, ahora le toca mover ficha a los demás".

Desde el grupo socialista, y tras la reunión celebrada ayer entre Toni Such, Director General de Administraciones Públicas de la Generalitat y el vicepresidente de la Diputación, Carlos Castillo, creen imprescindible "un cambio de actitud", señalando que "eso sólo se hace siendo capaces de sentarnos en una mesa a buscar soluciones viables y buenas para los municipios", ha señalado Chulvi.

En este sentido, desde el PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, se considera que las palabras de Such de ayer dan la razón a la posición que viene manteniendo el grupo socialista en la Diputación, y que ya fue refrendada la semana pasada por la propia Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE en Alicante. Ésta tiene su base en la vía de trasladar un mensaje de diálogo y consenso, frente a los enfrentamientos que tuvieron en e pleno de la pasada semana sus momentos más álgidos. "No se puede repetir una imagen tan lamentable, mientras los alcaldes y alcaldeslas viven con la incertidumbre de no saber cuándo podrán recibir las ayudas", ha afirmado Chulvi.