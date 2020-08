Gracias, Mónica

No es la primera vez que os hablo de María. María es la amiga del hermano de mi amiga, a la que ya conozco personalmente, y que en alguna ocasión ya os dije que tiene una hija, ahora con 20 años, que sufre desde su nacimiento una de esas enfermedades denominadas «raras». Es una enfermedad que obliga a Belén, así se llama la hija de María, a necesitar una silla de ruedas para sus desplazamientos diarios. Sin autonomía alguna, necesita ayuda personal para llevar a cabo todas sus necesidades básicas las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. Con más de un setenta por ciento de discapacidad, para servicios sociales, Belén está encuadrada dentro de los llamados grandes dependientes.

El pasado mes de junio, María recibió una carta de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas donde se anulaban los actos por los que se rebajaron las prestaciones por dependencia desde finales de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014. Es necesario recordar que, sin explicación ni notificación alguna, las ayudas a la dependencia en este periodo de tiempo se vieron reducidas en más de un sesenta y cinco por ciento, siendo por entonces la consellera de Bienestar Social la popular Asunción Sánchez Zaplana. El 11 de junio de 2015, tras el Acuerdo del Botánico, firmado entre socialistas, Compromís y con el apoyo de Podemos, el Partido Popular fue desplazado del gobierno. La nueva consellera de Bienestar Social Mónica Oltra Jarque inmediatamente se puso manos a la obra y volvió ingresar las prestaciones que por ley y justicia les correspondía a todos los dependientes valencianos con carácter retroactivo correspondientes al año 2015. Ocho años después, Mónica Oltra que, no olvida su compromiso con la dependencia, ahora está restituyendo la cuantía correspondiente de los 26 meses que quedaron pendientes entre los años 2012 y 2014. Todo esto a la «chita callando», sin publicidad, sin afanes electoralistas, solo lo conocen los beneficiarios, que seguro que se han sorprendido y alegrado al ver que la Consellera Oltra y el gobierno valenciano siguen velando por el futuro de sus hijos y familiares más débiles, más indefensos.

Imagino que cuando alguien quiere estar en las primeras líneas de la política es porque quiere llevar a cabo aquellas ideas, aquellos proyectos y acciones que considera mejor para ellos y, en consecuencia, para sus vecinos y ciudadanos. Imagino, ya que así nos lo han dicho algunos políticos, que no es lo mismo proponer, presupuestar y prometer cuando se está en la oposición, que cuando se está sentado en los sillones de gobierno. Dicen que gobernando te sueles encontrar con dificultades, imprevistos y compromisos que hacen realmente difícil llevar a cabo algunas de tus promesas electorales, precisamente las que te auparon al poder. No es la primera vez, ni será la última, que un cargo político rectifique, modifique u olvide una promesa electoral, pero eso sí, culpando a otros de sus necesarias y a veces desagradables correcciones que camuflan lo que no deja de ser un engaño. Lo que parece evidente es que, ante un mismo presupuesto, una concejalía, una alcaldía o un gobierno actuará de una forma u otra dependiendo de la integridad, de la convicción, del sentido del deber y de la responsabilidad de aquellos y aquellas que estén al mando de dichas instituciones. Tampoco pueden olvidarse del partido político que representan, aunque a veces, tampoco es necesario. Todo, al fin y a la postre, es una cuestión de prioridades y del sentido común de la persona responsable de ese órgano de gobierno. Y claro, sentido común y prioridades hay tantas como políticos.

Como decía, me resulta difícil encontrar un cargo político que no se ajuste al refrán ese que dice: «Donde dije digo, digo Diego»; pero sí puedo decir que en la Comunidad Valenciana, en el gobierno del Botánico II, tenemos a una vicepresidenta de gobierno, de nombre Mónica Oltra Jarque, que a pesar del paso del tiempo, de la crisis, de las nuevas necesidades, de cualquier traba o dificultad que haya encontrado en sus días de gobierno, nunca se ha olvidado del compromiso con los dependientes valencianos que adquirió mucho antes de comenzar a gobernar en junio de 2015.

El dar las cosas por sentado es una actitud muy humana. Nos cuesta valorar aquello a lo que estamos acostumbrados. Pero María no quiere dejar nada por sentado y me pide que busque un hueco en estas líneas para mostrar su agradecimiento a Mónica Oltra. Y necesita agradecerle la tranquilidad y la serenidad que, ocho años después, le supuso recibir la carta de la Conselleria de Igualdad. Lo que puede parecer una simple carta administrativa, para mí, para María, supone una luz, una guía, un faro que iluminará siempre aquellos días más oscuros que puedan ensombrecer la calidad de vida de su hija Belén. Por tu empeño, por tu trabajo, por tu tenacidad, por tu bondad, por no rendirte nunca. Gracias, Mónica.