Cambia la definición del clima mediterráneo

En las definiciones del clima mediterráneo que hagamos a partir de ahora tendremos que modificar la expresión de «térmicamente confortable», con inviernos poco fríos y veranos calurosos pero no tórridos con soplo de la brisa en el litoral que atempera la sensación de calor. Este aspecto se acabó en el litoral mediterráneo español hace algunos años. El calentamiento climático se manifiesta aquí con una prolongación de la temporada de verano, con noches cada vez más cálidas, un mar Mediterráneo con temperaturas muy altas durante más tiempo del año y la sensación, avalada por los datos, de un «calor prolongado» que no da tregua, día sí y día también, noche sí y noche también. Este es el nuevo clima mediterráneo. Tan seco como antes, sin que falten matices comarcales, pero más inaguantablemente caluroso. Hace unos días señalábamos que la expresión «ola de calor» pierde sentido en el actual contexto de cambio climático, porque lo normal son veranos prolongadamente calurosos, con algunos picos puntuales de más calor. En este verano de 2020 estamos viviendo esa realidad: calor constante desde hace semanas, con algunos días de mayor bochorno. No se baten récords de temperatura máxima, pero se extiende el área de nuestro territorio donde cada vez es más frecuente el elevado calor. El clima mediterráneo, en el contexto de cambio climático, cambia su definición. No es nada raro ni es ningún pecado académico. Es la adaptación a la realidad que están registrando los datos y que estamos sintiendo corporalmente. El clima, en acertada definición de un prestigioso climatólogo francés, son los movimientos atmosféricos «percibidos y vividos por el ser humano». En el litoral mediterráneo sentimos, en los últimos años, un calor continuado, prolongado, persistente, insoportable por las noches y durante más días al año conforme avanza el siglo. Esto son las percepciones, las manifestaciones, las evidencias del cambio climático en nuestro territorio.