Reuniones y mascarilla obligatoria en vía pública

La prevención es la mejor medicina para combatir cualquier mal. Para actuar contra algo negativo que nos hace daño hay que actuar antes de que ese daño sea mayor, no cuando ese daño ya se ha producido, de ahí que sea una buena medida preventiva, educacional y solidaria la de fijar el criterio de imponer el uso obligatorio de las mascarillas en las vías públicas, aunque no se guarde la distancia de seguridad, y manteniendo la obligatoriedad de hacerlo en zonas cerradas como ya existía.

La evolución de la pandemia ha experimentado una marcha atrás grave pese al inicial porcentaje muy bajo de contagios cuando se alzó el estado de alarma. Pero los incumplimientos reiterados por parte de muchos ciudadanos, la apuesta por el ocio, la insistencia en hacer eventos públicos, reuniones numerosas y celebraciones de todo tipo, olvidando dónde estamos y de dónde venimos está produciendo un regreso a los primeros días de marzo cuando las cifras de contagios empezaron entre 400 y 500 por día y acabamos en aquellos 8000 diarios que determinaron el confinamiento colectivo y la declaración de estado de alarma en este país. Era impensable en principio que en pleno mes de julio nos hubiéramos encontrado con esta situación de volver a pensar en situaciones de confinamientos y regreso a fase 2 en fechas tan cercanas al 21 de junio donde se decretó el alzamiento de estado de alarma. Pero solamente hace falta salir a la calle en nuestra provincia para darnos cuenta de que entre 50 y el 60 % de los ciudadanos no usan mascarilla en la calle, porque llevarla en la mano o llevarla en la barbilla, o en el brazo, es no usar la mascarilla y es un síntoma claro de insolidaridad y de falta de respeto entre nosotros.

Es fundamental extremar de forma obligatoria el uso de la mascarilla en la vía pública sin mayores aditamentos de si se guarda o no la distancia de seguridad, porque es obvio que en la vía pública, con tanta afluencia de contactos entre gente, la distancia de seguridad en cualquier momento no se va a guardar, por lo que es muy acertada la decisión de establecer sin ningún tipo de interpretaciones que la mascarilla sea un elemento obligatorio en la vía pública y mantenerlo, lógicamente, en las zonas cerradas, así como evitar reuniones de más de 10 personas y suprimir eventos y todo tipo de celebraciones con afluencia de personas que van a estar cerca y se van a contagiar, porque esto lo podremos hacer cuando exista una vacuna, pero no ahora. No hay que olvidar que el 70% son asintomáticos y con que acuda a una reunión de personas sea la razón que sea, los que acudan se contagiarán al mínimo contacto con el contagiador. Se está demostrando que actos como velatorios y entierros, bodas, reuniones con muchas personas cerca están produciendo contagios reiterados que impiden a los rastreadores establecer la lista de la cadena de contagios. Y, como decimos, el 60 o el 70 % de las personas que se contagian siguen siendo asintomáticos, con lo cual, el peligro de este virus es terrible, y traidor porque se mete en el cuerpo de la gente sin signos externos y contagia a otros. El calor no le ha afectado, y, sin embargo, hay mucha gente que sigue sin tenerle miedo y sale a la calle sin mascarillas como si estuviera seguro de que no se va a contagiar.

Es necesario que asumamos este tema con rotundidad con el uso obligatorio de la mascarilla para evitar retrasos que provoquen un confinamiento total de la población de nuevo y una afectación sanitaria y económica del país del que sería difícil volver a salir. Está comprobado que la voluntariedad establecida en una norma con respecto a recomendaciones de uso de medios de prevención y evitación del contagio no funciona y que la única forma de entender el mensaje es por la obligatoriedad. Está comprobado que dejar a la interpretación del 50 al 60 % de los que no la llevan si se usa la mascarilla no ha producido ningún efecto, porque la mayoría no la lleva y ponen cualquier excusa para ello, como la de decir que están exentos o les molesta...

No puede darse lugar a interpretaciones, y es preciso extender a todo el país lo que se ha notado con mucho acierto en algunas Comunidades Autónomas para evitar la proliferación de los contagios, así como la prohibición de reuniones sociales de un número determinado de personas para evitar que los asintomáticos sigan contagiando. El virus se alía con los que incumplen y éstos son su mejor representante, salvo que le hagamos frente con una eficaz prevención global, sin agujeros insolidarios e irresponsables, porque las cifras vuelven a estar ahí?.