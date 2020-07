Apuntes políticos

Elecciones en el País Vasco. Las noches electorales suelen ser fuente de frases que pasan a la historia. Escuchar al candidato del Partido Popular, Carlos Iturgaiz, decir que habían vencido a las encuestas con el peor resultado de la historia de la democracia de este partido y en esta comunidad autónoma, produjo una mezcla de bochorno y conmiseración. Ahora por lo menos ya sabemos para qué trajo Pablo Casado de Europa a Iturgaiz, con lo cómodo que estaba de eurodiputado: para finiquitar de manera definitiva el Partido Popular Vasco. Por supuesto el candidato popular, a pesar de su fracaso, ha dicho que no piensa dimitir. Se da la circunstancia en el Partido Popular de que cuando un candidato cosecha un resultado electoral desastroso, dentro del partido no se le cuestiona siempre y cuando haya seguido a rajatabla lo que se considera las directrices clásicas del PP, es decir, el guion del aznarismo. Con la vuelta de Iturgaiz, Casado apostó por el regreso a los años de la política de Mayor Oreja como si España, y más en concreto el País Vasco, continuara anclada en los años 80. Afortunadamente, y gracias al esfuerzo de todos los españoles, los años de violencia y terrorismo terminaron. El traspaso de votos de Podemos a Bildu y del Partido Popular al PNV o a la abstención responde a ese fin del terrorismo. No se van a olvidar los años pasados, pero una sociedad debe mirar al futuro para poder evolucionar. Y para poder ser felices.



? Elecciones en Galicia. Se ha dado la paradoja de que el éxito del Partido Popular en Galicia sea al mismo tiempo el fracaso de Pablo Casado. Dejando al margen el hecho de que el PP gallego se haya convertido en lo más parecido al PNV, es decir, a un nacionalismo de derechas, el presidente Feijóo ha evitado la confrontación por cualquier cosa con el Gobierno central situándose en primera línea de salida para sustituir a Casado cuando toque. El problema de Pablo Casado es que tiene muy difícil salir del círculo de confrontación y de aznarismo radical en el que se ha metido. Si algún día quisiera ganar las elecciones generales, Casado tendría previamente que acercarse al centro para recoger los votos de Ciudadanos, lo que equivaldría a enfrentarse a la Fundación FAES, los medios de comunicación de extrema derecha y a Vox llamándole traidor. Ya le pasó a Mariano Rajoy.

? ¿Fin de Podemos? Hace unos ocho años publiqué en este mismo periódico una reflexión acerca de un problema grave que tenía la izquierda en España. Las nuevas generaciones de votantes de izquierdas no tenían partido político al que votar. No votaban al PSOE porque estaba de moda hablar mal de los socialistas y tampoco a Izquierda Unida porque la veían como un partido de corte antiguo dirigido por personas que no hablaban su mismo idioma. Y entonces surgió Podemos, que tuvo el acierto de conseguir que jóvenes abstencionistas de izquierda votaran por primera vez. La derecha española, política y mediática, al darse cuenta que ello podía significar mayorías políticas de izquierda para varias legislaturas comenzó una movimiento de acoso y derribo contra este partido y sus dirigentes que no ha terminado aún. A ello hay que sumar los errores de bulto de Pablo Iglesias y su tendencia al cesarismo. La desaparición de Podemos en Galicia y la presencia anecdótica en el País Vasco demuestra, un vez más, que una cosa es estar en la oposición y otra gobernar.



? El homenaje de todos. El homenaje de Estado a las víctimas del virus Covid-19 celebrado ayer en Madrid destacó por su sencillez y emoción más íntima. La sociedad en su conjunto mantuvo el aliento mientras sonaba la canción espiritual de Brahms y las personas presentes en la plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid se acercaban al pebetero para dejar una flor blanca. Dejando al margen las declaraciones de algún que otro político y política, que en cuanto acabó el acto criticaron al Gobierno y dieron pábulo a teorías conspiranoicas sobre el número de muertos, este homenaje se convirtió en el necesario momento de unión que todos los españoles necesitábamos. La representante de los sanitarios de todos los hospitales de España recordó en su discurso la necesidad de proteger y potenciar la sanidad pública como elemento vertebrador de España. Si algo ha demostrado esta pandemia es que ante la enfermedad todos somos iguales y es únicamente en un país con un sistema sanitario que no mire la cartera del enfermo donde se puede conseguir que los daños de cualquier pandemia sean los mínimos posibles. Las palabras del Rey llamando a la unidad de todos evitando las disputas partidistas fueron un espaldarazo a todos aquellos que en medio de las críticas y ataques más furibundos continuaron con su abnegada labor. Me refiero a personas como Fernando Simón cuyas conferencias de prensa diarias fueron, durante los días más difíciles de la pandemia, gracias a su capacidad explicativa y su discurso sosegado, un lugar donde coger fuerzas y seguir avanzando. La democracia se apuntala en la concordia y en el diálogo, en la esperanza y en el esfuerzo colectivo.