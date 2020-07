El primer y último examen

Hace tan solo unos pocos meses, Alejandra esperaba con mucha ilusión la fiesta de graduación en su instituto. Además, este año era muy especial, ya que además se celebraba juntamente con ese acto, el 450 aniversario del colegio. En cierta forma, esa fiesta era una despedida de unos cuantos años de estudio, de inicio de una nueva etapa, en algunos casos, de abandonar el hogar familiar para irse a vivir a otra ciudad para cursar estudios universitarios. Más allá de las fiestas de graduación, ese último curso siempre suele ser muy especial, rompe unos años de continuidad docente por la incertidumbre que supone no saber seguro que estarás estudiando unos meses más adelante. Todo eso está marcado por el resultado de los exámenes de la EBAU, que es como ahora se llaman las pruebas de acceso a la universidad. En la EBAU, los estudiantes deberán reflejar en unos pocos días, los conocimientos adquiridos en los últimos cursos.

La llegada de un bicho extraño y peligroso, como es el Covid-19, no solo ha hecho desaparecer el acto de graduación de Alejandra y el de muchos estudiantes de bachillerato, sino que también ha provocado el final de curso más extraño de los últimos ochenta años. Las clases presenciales a la que los estudiantes estaban acostumbrados desaparecieron y fueron sustituidas en el mejor de los casos por clases online, en otros muchos casos por apuntes o el silencio. La brecha digital y los medios de los que disponía cada familia o instituto han influido notablemente en el seguimiento del final del curso. A todos les ha afectado, pero sin duda los cursos que marcaban el final de una etapa han sido los más perjudicados, ya que no disponían de un curso posterior para deshacer los posibles entuertos del final del curso anterior. A pesar de esto, o debido a esto, las notas finales y el número de aprobados ha sido sensiblemente superior a cursos anteriores con lo que se espera un mayor número de aspirantes a la realización del examen de la EBAU.

El examen de la EBAU tiene una importancia fundamental para los estudiantes ya que es uno de los criterios de más peso que se tienen en cuenta a la hora de ordenarlos para el acceso a la matriculación de los grados universitarios. Pero no solo para los estudiantes, la EBAU es el único momento en el que se puede medir la eficacia de todos y cada uno de los institutos, ya somete a todos los estudiantes a unas mismas pruebas, lo suficientemente objetivas, generando el único ranking comparativo del que se dispone a nivel de calidad docente. Se entiende el nerviosismo por todas las partes.

Este año también cambia el lugar de realización de las pruebas. Tradicionalmente, la EBAU era el primer examen que los estudiantes hacían en la Universidad. Merced a la precaución por contagios, serán los propios institutos los que acojan el último examen de sus estudiantes en forma de despedida. Aunque a veces significa lo mismo, en el fondo se ha cambiado el inicio de una nueva etapa por el final de otra. Lo que no ha cambiado seguro es incremento de nervios y adrenalina de los estudiantes que afrontan esa prueba con la sensación de que sus próximos años se decidirán en unos pocos días, en unos interminables días de examen.

Espero que el conocimiento del lugar aporte algo más de tranquilidad, pero es posible que esto pueda suponer un grado mayor de diferenciación si todos los institutos no disponen de las mismas comodidades, como es la del aire acondicionado en pleno julio. Mi pequeño consejo que doy a las estudiantes una vez iniciadas las pruebas es que en estos días de examen no piensen en la carrera que van a poder o no cursar, sino simplemente centrarse en cada examen para obtener la mejor nota posible, aunque no les sea necesaria. La difícil elección vendrá después. Como dice el entrenador del Atlético de Madrid, Cholo Simeone, «partido a partido».