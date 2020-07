Dentro de lo que cabe

El margen de ciertas cuestiones y de lo que puedan decir los tribunales sobre la denominada «pieza Dina» del «caso Villarejo» en relación con el móvil robado en 2015 a la exasesora de Podemos, Dina Bousselham, en el Parlamento Europeo, lo evidente es que esto forma parte de una interesada película de la oposición, tanto política como mediática, para provocar cualquier tipo de desgaste no solo al vicepresidente Pablo Iglesias, sino al Gobierno y a Pedro Sánchez en particular también.

Un capítulo más de la guerra y de las falsas acusaciones organizadas por una derecha dispuesta a todo con tal de que el Ejecutivo de coalición se vaya a pique. ¿Qué ocurrió con la tarjeta de memoria? ¿Operación orquestada en su momento por las cloacas estatales y por los que quieren enfangar y extraer algún beneficio? Parte de ese material lo publicaron medios afines a estas obscenas conductas. Esa tarjeta la recibió la (hoy desaparecida) revista Interviú y se la entregaron a Iglesias, quien la retuvo seis meses.

Maniobras, suspenses y ataques artificiosos contra el enemigo «social-comunista» en un pésimo guion que seguramente tendrá desenlace nulo con respecto al líder de la formación morada. Y si no les funciona el asunto, no importa. Seguirán con su acoso y derribo de una u otra manera. Mientras, teniendo en consideración el problema sanitario que no se evapora, la Comisión para la Reconstrucción aprobó un plan de medidas que pasará al pleno del Congreso, y el Gobierno y los agentes sociales impulsan la reactivación económica y del empleo con una inyección de cincuenta mil millones. Bruselas tiene la palabra en lo tocante a las ayudas consistentes en subvenciones y créditos. ¿O transferencias simplemente, como España solicita?

El cambio de actitud de Cs es una forma de sumar acuerdos y deja al PP, que se lava las manos, fuera de juego, sin sentido de Estado y solo para la loca batalla, junto a sus colegas de Vox, que tiene emprendida con el fin de llegar (eso piensa, luego insiste) a La Moncloa por algún atajo. Uno de los objetivos de Sánchez son los nuevos Presupuestos y abandonar la total anomalía de seguir aún con los de Montoro.

Al presidente ya no le quita el sueño gobernar en coalición. El insomnio se lo ha producido la pandemia con la que ha tenido que lidiar no sin serias dificultades. Los rebrotes amenazan, y Sánchez defiende la estabilidad y reformas que empujen a que la recuperación sea digital, verde e inclusiva con dignos puestos de trabajo, en el marco de un Estado de bienestar fortalecido. Y una reforma fiscal que contribuya a que quienes más tienen sean los que aporten más recursos a las arcas públicas.

Por otro lado, el conflicto catalán se aparcó como es lógico, sin olvidar que en el diálogo, en el ámbito de la legalidad constitucional, debe estar siempre la solución, no en el ánimo de venganza, más que de justicia, de algunos. La nueva normalidad invita a reactivar la economía y transmite una cierta tranquilidad en lo que cabe.